Касса по безработице и SA Jõgeva Haigla заключили договор о сотрудничестве

Сегодня председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления целевого учреждения Jõgeva Haigla Пеэп Пыддер заключили договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Кассы по безработице.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Йыгевамаа Лийны Высасте, SA Jõgeva Haigla является для кассы по безработице очень важным партнёром, так как предлагает работу и возможность обучения на рабочем месте по различным специальностям социальной сферы.

”SA Jõgeva Haigla является очень важным работодателем региона, который для того чтобы заполнить различные свободные рабочие места, пользовался помощью кассы по безработице, поддерживал с нами тесную связь и при необходимости пользовался услугами кассы по безработице для трудоустройства людей. Сотрудничество с больницей идёт и по вопросам обучения и трудоустройства клиентов кассы по безработице. Радует и то, что работодатель открыт к сотрудничеству для обучения и трудоустройства людей с пониженной трудоспособностью. Кроме того, мы тесно сотрудничали в вопросах профессионального обучения работающих людей в рамках программы по предупреждению безработицы. Мы очень ценим сотрудничество работодателя при найме работников, выяснении рабочих обязанностей и выборе обучения, которое отвечает потребностям работодателя”, — сказала Высасте.

В Йыгеваской больнице услуги здравоохранения предлагаются с 2003 года, и больница является для жителей уезда важным лечебным и попечительским учреждением. В больнице работает свыше 160 работников.