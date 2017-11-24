Касса по безработице и Rimi заключили соглашение о сотрудничестве

Вчера председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления Rimi Eesti Food AS Вайдо Падумяэ подписали в Таллинне соглашение о сотрудничестве, сообщает касса.

По словам руководителя отдела услуг для работодателей кассы по безработице Элизабет Грюнбаум, сотрудничество продолжается уже 15 лет, с 2002 года. ”С помощью кассы по безработице предприятие искало как работников по обслуживанию, пекарей, поваров, развозчиков тележек, так и руководителей по обслуживанию и начальников магазинов. Предприятие принимает участие в наших ярмарках труда, мы вместе организовывали вербовочные дни и инфо-часы. Через услугу трудовой практики 24 клиента кассы по безработице получили новые знания и навыки, а также возможность устроиться на работу. Также предприятие пользовалось пособием на выплату заработной планы и предоставлением работы с опорным лицом. В Ülemiste Rimi с помощью кассы по безработице для работника на инвалидной коляске была приспособлена как касса, так и рабочие помещения. Также касса по безработице консультировала руководителей и коллег по вопросам, как поддержать в работе человека с пониженной трудоспособностью, а консультанты по карьере провели семинары на темы мотивации и психического здоровья”, сказала Грюнбаум.

”У работодателя есть готовность продолжить обучение коллег людей с пониженной трудоспособностью, также предприятие открыто для поиска возможностей предлагать рабочие места с различной ставкой. Предприятие хочет быть многообразным, гибким и открытым новому, и работает над тем, чтобы работники ежедневно чувствовали свою ценность на рабочем месте. Мы верим, что касса по безработице может помочь работодателю в разных аспектах сотрудничества, и что тесное сотрудничество продолжится и в будущем”, добавила она.

Rimi Eesti Food AS также присоединилось к объединению работодателей под эгидой Центрального союза работодателей и Эстонского общества руководителей по персоналу PARE, в котором работодатели, которые входят в это общество, равноправно относятся к людям с пониженной трудоспособностью при трудоустройстве их на работу и готовы поделиться своим опытом по найму людей с пониженной трудоспособностью. Руководитель по персоналу Кайре Теро выступала на семинаре кассы по безработице ”Человек с особыми потребностями — возможность для работодателя”, обладая длительным опытом по найму работников с пониженной трудоспособностью и верой в то, что каждому человеку можно найти подходящую для него работу.