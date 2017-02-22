Касса по безработице и Раплаское общество потребителей заключили договор о сотрудничестве

Во вторник в Рапла, председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления Раплаского общества потребителей Вяйно Сасси, подписали договор о сотрудничестве.

Раплаское общество потребителей обеспечивает работой почти 200 человек, а также является самым крупным работодателем в Рапласком уезде.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Рапласком уезде Хетти Каск, сотрудничество с Рапласким обществом потребителей продолжается уже долгое время и очень разносторонне. ”При поддержке общества потребителей мы организовывали различные услуги и получали о них оперативную и компетентную обратную связь. Предприятие размещает свои предложения о работе на портале кассы по безработице. Особенно стоит отметить вклад общества потребителей в организацию уездных ярмарок труда. В зависимости от места работы, работодатель также готов дать возможность проявить себя молодым людям с небольшим опытом работы, а также людям с проблемами здоровья. Предлагаются места работы с неполной занятостью и гибким графиком работы, что очень важно именно для людей с особыми потребностями”, — сказал Каск.

Для кассы по безработице это 31-ый договор о сотрудничестве. Касса по безработице начала заключать договоры о сотрудничестве с 2012 года с целью достигнуть сотрудничества со всеми крупными предприятиями во всех основных сферах деятельности.

