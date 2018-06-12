Касса по безработице и Maxima заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель правления Эстонской Кассы по безработице Меэлис Паавел и исполнительный директор Maxima Вигинтас Шапокас подписали сегодня в Таллинне соглашение о сотрудничестве.

Руководитель услуг Кассы по безработице для работодателей Ливия Лаас сказала, что для кассы по безработице соглашение с Maxima уже 45 по счёту, и к его заключению готовились долго.

”Maxima и Эстонская Касса по безработице сотрудничают уже 14 лет. Работодатель многое изменил, для того чтобы стать нашим партнёром. С осени 2016 года мы активно сотрудничаем, и предприятие целенаправленно шло к заключению соглашения о сотрудничестве и активно пользовалось всеми новыми услугами Кассы по безработице”, отметила Лаас.

Исполнительный директор Maxima Вигинтас Шапокас сказал, что касса по безработице является для предприятия важным партнёром, а также хорошим ментором, который даёт совет и направляет, например, при подготовке работников с пониженной трудоспособностью, предлагая для этого как пробную работу, так и возможность трудовой практики.