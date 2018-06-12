12.06.2018, 18:15

Касса по безработице и Maxima заключили соглашение о сотрудничестве


rus.delfi.ee
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Smuuli tänava Maxima XX
Smuuli tänava Maxima XXFoto: Sven Arbet

Председатель правления Эстонской Кассы по безработице Меэлис Паавел и исполнительный директор Maxima Вигинтас Шапокас подписали сегодня в Таллинне соглашение о сотрудничестве.

Руководитель услуг Кассы по безработице для работодателей Ливия Лаас сказала, что для кассы по безработице соглашение с Maxima уже 45 по счёту, и к его заключению готовились долго.

”Maxima и Эстонская Касса по безработице сотрудничают уже 14 лет. Работодатель многое изменил, для того чтобы стать нашим партнёром. С осени 2016 года мы активно сотрудничаем, и предприятие целенаправленно шло к заключению соглашения о сотрудничестве и активно пользовалось всеми новыми услугами Кассы по безработице”, отметила Лаас.

Исполнительный директор Maxima Вигинтас Шапокас сказал, что касса по безработице является для предприятия важным партнёром, а также хорошим ментором, который даёт совет и направляет, например, при подготовке работников с пониженной трудоспособностью, предлагая для этого как пробную работу, так и возможность трудовой практики.

Соглашение о сотрудничестве является хорошим примером, как частный и публичный сектор могут сообща изменить к лучшему трудовую жизнь и в подтверждение этого, сотрудничество продолжится. ”В сотрудничестве мы поможем реализовать себя тем, кто нуждается в поддержке. Будь то соискатели работы из регионов с высокой ставкой безработицы, люди с пониженной трудоспособностью или те, кто начинают с самого нуля”, подчеркнул Шапокас.

Предприятие активно нанимает через кассу по безработице работников по всей Эстонии, заключён договор на услугу опорного лица и организованы консультации для трудоустройства людей с особыми потребностями. В магазинах Maxima работает около 400 людей с пониженной трудоспособностью. Для персонала были организованы инфодни, для того чтобы ознакомить работников с возможностями программы ”Работайте и учитесь!”. Также предлагается возможность трудоустройства на лето несовершеннолетних.

В 2017 году Эстонская Касса по безработице выбрала торговую сеть Maxima лучшим работодателем Таллина и Харьюмаа.

ТОП

Касса по безработице заключает соглашения с 2012 года с целью достичь сотрудничества с самыми крупными предприятиями в каждом уезде.

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