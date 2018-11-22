22.11.2018, 18:50

Касса по безработице и Kohila Vineer OÜ заключили соглашение о сотрудничестве


rus.delfi.ee
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Касса по безработице и Kohila Vineer OÜ заключили соглашение о сотрудничестве
Eesti Töötukassa

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и члены правления Kohila Vineer Рут Грюнтал и Андрес Лахт подписали соглашение о сотрудничестве. Касса по безработице внимательно выбирает партнеров по сотрудничеству, и подписанию договора предшествует длительное сотрудничество.

Компания Kohila Vineer OÜ, в которой работает 250 работников, является одним из самых крупных работодателей Раплаского уезда, основная деятельность компании — это производство березового шпона и фанеры, а также усовершенствование производимой продукции. Расположенный в Рапласком уезде завод является хорошим примером больших инвестиций в производственный сектор Эстонии за последнее время.

Сотрудничество с Эстонской кассой по безработице было длительным и разносторонним. С помощью кассы по безработице было найдено множество специалистов, компания готова предлагать работу с частичной занятостью, а также трудоустраивать людей с пониженной трудоспособностью. Также компания Kohila Vineer OÜ была представлена на ярмарках труда Раплаского уезда и проводила инфо-часы для соискателей работы.

Компания Kohila Vineer OÜ имеет титлы ”Бизнес-деятельность Рапламаа 2016” и ”Иностранный инвестор года 2016”, а также ”Новое предприятие 2012”. В 2015 году отделение кассы по безработице в Рапламаа вручило предприятию титул ”Работодателя года”.

Касса по безработице стала заключать соглашения о сотрудничестве в 2012 году с целью достичь сотрудничества со всеми важными для кассы по безработице работодателями в каждом уезде. Соглашение о сотрудничестве несет взаимную пользу: касса по безработице помогает работодателю найти и подготовить подходящих работников, а также адаптировать рабочие места в соответствии с (особыми) потребностями работников. Предприятие в свою очередь помогает клиентам кассы

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