Сегодня председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел и директор по развитию деятельности Fortaco OÜ Иван Полевой подписали в Нарве договор о сотрудничестве.

На Нарвском предприятии Fortaco Estonia OÜ работает 430 работников, фирма занимается изготовлением конструкций для террас.

По словам руководителя по услугам кассы по безработице Элизабет Грюнбаум, сотрудничество началось ещё в 2012 году. ”Вначале мы помогли предприятию найти работника по персоналу, после этого сотрудничество продолжилось уже с выбранным кандидатом. За время нашего сотрудничества, мы передали 30 предложений о работе, также организовали несколько мероприятий по вербовке работников. 11 человек перед тем как трудоустроиться, прошли обучение на месте у работодателя во время трудовой практики, и одного человека мы помогли трудоустроить с пособием на выплату заработной платы. Верим, что хорошее сотрудничество Fortaco Estonia OÜ и кассы по безработице продолжиться и в будущем”, сказала Грюнбаум.

Fortaco Estonia OÜ является преемником бывшего завода ”Балтиец”. В 2014 году Fortaco Estonia OÜ было названо лучшим предприятием Нарвы, в 2015 году стало лучшим экспортёром, а в 2016 году получило титул лучшего инвестора. Также в 2016 году предприятие было удостоено награды Эстонского центрального союза работодателей и Министерства образования и науки за лучшее место для организации практики в регионе.

Основное предприятие Fortaco Group является поставщиком продукции и деталей, используемых в машиностроительной промышленности. Fortaco Group обеспечивает работой 2600 специалистов, главный офис предприятия находится в Хельсинки. К Fortaco Group относятся 11 производственных предприятий в Финляндии, Эстонии, Польше, Венгрии и Словакии. Заказчиками продукции Fortaco являются международные фирмы автомобильной, энергетической, оборонной и машиностроительной промышленности.

Заключённый сегодня договор о сотрудничестве является для кассы по безработице тридцатым по счёту. Касса по безработице заключает договоры о сотрудничестве с 2012 года, и цель организации достигнуть сотрудничества с крупными предприятиями во всех основных сферах рынка труда.