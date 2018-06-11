11.06.2018, 19:23

Касса по безработице будет переименована

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rus.delfi.ee
EST 3
Töötukassa, töötu
Pilt on illustreerivFoto: Raido Vint

На сегодняшнем заседании совета Эстонской кассы по безработице одобрили предложение председателя правления Меэлиса Паавела переименовать Кассу по безработице.

”Настало время сменить название, так как в последние годы направления деятельности и целевые группы Кассы по безработице заметно расширились, и название описывает только лишь один из возможных этапов трудовой жизни человека, — сказал председатель совета кассы Тоомас Тамсар. — Совет единогласно решил, что Касса по безработице в дальнейшем могла бы называться Кассой труда”, добавил Тамсар.

Изменения проводятся с целью привести название Кассы по безработице в соответствие с направлениями ее деятельности, которые помимо помощи безработным, помогают также работающим людям сохранить имеющуюся работу и находить новую.

Также оказание поддержки молодежи на рынке труда и помощь работодателям в поиске и обучении необходимой рабочей силы. В следующем году при кассе будет создан центр карьеры, в связи с чем также существенно увеличится роль кассы по безработице в поддержке старшеклассников при выборе профессии.

Решение о том, какое название будет в дальнейшем носить касса по безработице, примет Рийгикогу.

На сегодняшнем обсуждении о размере страхового взноса по безработице на следующие четыре года совет решение не вынес и вернётся к этому вопросу в августе месяце.

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