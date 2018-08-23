23.08.2018, 20:40

Kaspersky Lab обнаружила потенциальные угрозы в каршеринговых приложениях

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Kaspersky Lab обнаружила потенциальные угрозы в каршеринговых приложениях
Uued autodReuters

Исследователи Kaspersky Lab проверили безопасность 13 приложений для каршеринга, разработанных различными производителями со всего мира. В результате эксперты обнаружили, что все протестированные сервисы содержат ряд потенциальных киберугроз, сообщает компания.

Получив несанкционированный доступ к аккаунту, злоумышленники могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, разбирать его на запчасти или отслеживать передвижения пользователя. Вероятен даже такой сценарий, при котором украденные персональные данные могут распространяться на черном рынке.

По данным Kaspersky Lab, мошенники уже занимаются продажей аккаунтов каршеринговых служб. Спрос на подобный товар существует среди тех, кто не имеет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации.

Список потенциальных киберугроз, обнаруженных специалистами Kaspersky Lab, включает:

• Отсутствие защиты от атак типа ”человек посередине”. В случае возникновения подобного киберинцидента пользователь считает, что он подключен к легитимному сервису, однако трафик фактически перенаправляется через сайт злоумышленников, позволяя им собирать любые личные данные, введенные жертвой (логин, пароль, PIN-код и так далее).

• Отсутствие защиты от обратной разработки. В результате ее проведения киберпреступники могут понять, как приложение работает, и найти уязвимость, которая позволит им получить доступ к серверной инфраструктуре.

• Отсутствие методов, которые позволяют обнаружить предоставление устройством прав суперпользователя. Такие права открывают практически безграничные возможности перед злоумышленниками, получившими доступ к гаджету.

• Отсутствие защиты от наложения приложений. Подобная уязвимость позволяет вредоносным приложениям отображать фишинговые окна и красть учетные данные пользователя.

• Менее половины приложений требуют от пользователя введения надежного пароля, что значит: в большинстве случаев киберпреступники могут атаковать жертву с помощью простого сценария подбора PIN-кода.

”В результате исследования мы пришли к выводу о том, что сегодня приложения для каршеринга в большинстве своем еще не полностью готовы противостоять вредоносным программам. Пока мы не выявили случаев изощренных кибератак на эти сервисы, ценность которых, однако, уже осознают киберпреступники. Существование соответствующих предложений на черном рынке демонстрирует, что у разработчиков не так много времени для устранения обнаруженных уязвимостей”, — отметил Виктор Чебышев, антивирусный эксперт Kaspersky Lab.

Исследователи Kaspersky Lab советуют пользователям каршеринговых приложений придерживаться следующих правил:

  • не оставляйте в открытом доступе номер телефона и адрес электронной почты;
  • заведите для оплаты каршеринга отдельную банковскую карту и не храните на ней больше денег, чем на самом деле необходимо;
  • если каршеринговый сервис неожиданно присылает SMS-сообщение с PIN-кодом от аккаунта, сообщите об этом в службу безопасности и отвяжите от этого аккаунта банковскую карту;
  • вовремя обновляйте операционную систему устройств;
  • установите проверенное защитное решение на устройство.
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Следит ли зоркий глаз налоговой за трудовыми доходами уличных музыкантов?

23.08.2018
Недавно я провела журналистский эксперимент: играла в переходе на варгане. За час я заработала чуть более шести евро. И вот меня замучила совесть за не уплаченные с трудовых доходов налоги, и я решила поинтересоваться: как это сделать? Наблюдает ли налоговая за уличными музыкантами?
Подробнее



Посол РФ в Эстонии: требования стран Балтии о компенсации за "оккупацию" бесперспективны

23.08.2018
Вопрос о компенсации странам Балтии, в том числе Эстонии, за якобы имевшую место советскую оккупацию для России закрыт, сам термин неприемлем. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин.
Подробнее



-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €


Смогла ли “Танцевальная волна — 2018” накрыть Таллинн? Впечатления от фестиваля

23.08.2018
22 августа на Певческом поле прошел фестиваль “Танцевальная волна”, на котором, по заверениям организаторов, выступили самые горячие артисты из России. Список выступающих, и правда, был достаточно интересен — Вера Брежнева, Serebro, Юлия Волкова, “Поднимаем Руки Вверх” и “Вирус”.
Подробнее