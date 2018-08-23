Kaspersky Lab обнаружила потенциальные угрозы в каршеринговых приложениях

Получив несанкционированный доступ к аккаунту, злоумышленники могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, разбирать его на запчасти или отслеживать передвижения пользователя. Вероятен даже такой сценарий, при котором украденные персональные данные могут распространяться на черном рынке.

По данным Kaspersky Lab, мошенники уже занимаются продажей аккаунтов каршеринговых служб. Спрос на подобный товар существует среди тех, кто не имеет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации.

Список потенциальных киберугроз, обнаруженных специалистами Kaspersky Lab, включает:

• Отсутствие защиты от атак типа ”человек посередине”. В случае возникновения подобного киберинцидента пользователь считает, что он подключен к легитимному сервису, однако трафик фактически перенаправляется через сайт злоумышленников, позволяя им собирать любые личные данные, введенные жертвой (логин, пароль, PIN-код и так далее).

• Отсутствие защиты от обратной разработки. В результате ее проведения киберпреступники могут понять, как приложение работает, и найти уязвимость, которая позволит им получить доступ к серверной инфраструктуре.

• Отсутствие методов, которые позволяют обнаружить предоставление устройством прав суперпользователя. Такие права открывают практически безграничные возможности перед злоумышленниками, получившими доступ к гаджету.

• Отсутствие защиты от наложения приложений. Подобная уязвимость позволяет вредоносным приложениям отображать фишинговые окна и красть учетные данные пользователя.