Kaspersky Lab: количество пострадавших от программ-шифровальщиков превысило миллион

Согласно отчету Kaspersky Lab, количество пострадавших от троянцев, шифрующих файлы, выросло практически вдвое — с 718 536 в 2015–2016 годах до 1 152 299 в 2016-2017. Число пользователей, ставших жертвами всех программ-вымогателей за тот же период выросло на 11,4%: с 2 315 931 до 2 581 026, говорится в пресс-релизе Kaspersky Lab.

При этом злоумышленники активно осваивают новые территории. По итогам отчетного периода на первом месте находятся Турция, Вьетнам и Япония, как страны с наиболее интенсивным ростом количества инцидентов с программами-вымогателями.

”Главное, что вызывает беспокойство в связи с ростом атак шифровальщиков, — они становятся все более нацеленными на финансовую и промышленную инфраструктуру. Причина такой тенденции очевидна: преступники считают целевые вредоносные атаки на организации гораздо более прибыльными, чем массовые атаки на рядовых пользователей. В таком случае целью злоумышленников становятся не только деньги компании, но и ценная информация, которую можно использовать для шантажа или саботажа. Недавние вспышки эпидемий троянцев WannaCry в мае и ExPetr в июне этого года, поразившие тысячи компьютеров коммерческих компаний и правительственных организаций по всему миру, лишь подтверждают наши опасения”, — прокомментировал Антон Иванов, антивирусный эксперт Kaspersky Lab.

Для борьбы с программами-вымогателями Kaspersky Lab совместно с Европолом, полицией Нидерландов и Intel Security в 2016 году запустила инициативу No More Ransom. Основная цель программы — повышать осведомленность пользователей об угрозах, исходящих от вымогателей, и предоставлять им бесплатные инструменты для восстановления данных, ”обработанных” наиболее распространенными видами таких зловредов.