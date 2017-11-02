Касается каждого, имеющего доход! О налоговых изменениях в 2018 году

Следующий год принесет большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро. Однако необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.

В четверг в Налогово-таможенном департаменте состоялась пресс-конференция на тему грядущей реформы. В ней приняли участие главный специалист налогового отдела Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг и советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования Эвелин Халлика. На мероприятии журналистам рассказали о сути реформы и о важных изменениях, касающихся каждого, кто имеет любого вида доход.

С 2018 года размер получаемого освобождения от уплаты подоходного налога будет делиться на три основные группы. Если ваш годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то можно использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход выше 1200, но ниже 2100 евро (годовой доход 14 400–25 200 евро), то размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше доход, не облагаемый налогом. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, равен 0 евро.

По словам Татьяны Клеттенберг, людям необходимо продумать еще до начала нового года, в какую группу доходов они входят, чтобы на основании этого представить заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, своему работодателю либо иному лицу, производящему выплаты, например, Департаменту социального страхования.

”Если человек в начале года не учел какой-то дополнительный доход (например, доход, полученный от сдачи квартиры в наем или премия), то освобождение от уплаты подоходного налога, рассчитанное в течение года, может быть слишком большим, из-за чего может возникнуть обязанность по доплате подоходного налога в начале 2019 года”, — пояснила Клеттенберг.

Если доход является трудно предсказуемым, то при расчете дохода, не облагаемого подоходным налогом, будет разумнее проявить сдержанность, чтобы этим избежать доплаты подоходного налога. Переплаченный подоходный налог получишь назад на основании декларации о доходах, представляемой в начале 2019 года.

С нового года исчезнет дополнительный доход, не облагаемый подоходным налогом, к пенсиям и возмещениям ущербов. Если получатель пенсии не представил заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, в Департамент социального страхования, то с января 2018 года подоходный налог с его пенсии автоматически высчитывается с первого евро.

По словам Эвелин Халлика, те люди, которые уже представили заявление о расчете части дохода, не облагаемого подоходным налогом, в Департамент социального страхования, не должны представлять новое заявление. ”С 1 декабря на портале eesti.ee человек сам может проверить, представлено ли заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом. Если нет, то его можно тут же сразу представить”, — рассказала Халлика.

В электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll) добавится возможность увидеть в текущем режиме, каким является расчетный годовой доход, не облагаемый подоходным налогом, который получен на основание данных, представленных в НТД. Это — прогноз, а поэтому, если доход в течение года изменится, то и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, тоже изменится. Кроме того, у НТД отсутствует информация о дополнительных доходах, которую необходимо представлять в декларации о доходах за следующий год.

Поэтому стоит проверить в электронной среде НТД свой адрес электронной почты и телефон, потому что НТД будет отправлять уведомления о том, что уровень дохода, не облагаемого подоходным налогом, будет достигнут до конца года.

Дополнительную информацию о доходе, не облагаемом подоходным налогом, найдете на домашней странице департамента.

Получатели пенсий, возмещений ущербов и родительских пособий в случае возникновения вопросов получат информацию на домашней странице Департамента социального страхования или позвонив по телефону 6610551.