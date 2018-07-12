Карточка паролей: 3 вопроса и ответа, которые обязательно надо знать

Правильнее всего будет уже сегодня заменить карточку паролей более безопасным средством аутентификации, поскольку если карточка попадёт в руки злоумышленника, то её содержание легко скопировать или сфотографировать. Кроме того, в соответствии с упомянутой директивой, аутентификация должна быть двухфакторной. Например, подтверждение сделки с помощью Smart-ID осуществляется в другом приложении, и сделка становится возможной лишь в том случае, если личность пользователя установлена.

2. Что выбрать вместо карточки паролей?

Первым делом следует оценить свои потребности и возможности. Карточке паролей есть целый ряд хороших и более безопасных альтернатив: Smart-ID, Mobiil ID, ID-карта и PIN-калькулятор. Если вы пользуетесь как интернет, так и мобильным банком, советуем взять на вооружение Smart-ID или mobiil-ID.

В последнее время все большую популярность приобретает Smart-ID. Это приложение в первую очередь подходит именно пользователям смарт-устройств. Smart-ID — бесплатная услуга, и ее можно скачать и установить в смарт-устройство самостоятельно или оформить в банковском представительстве.

Mobiil-ID — платная услуга (около 1 евро в месяц). Она подходит и для пользователей кнопочных телефонов. Для оформления Mobiil-ID следует обратиться к своему мобильному оператору.

Если смарт-устройства нет, и Вы пользуетесь в основном интернет-банком, советуем выбрать ID-карту или PIN-калькулятор. При входе в банк с ID-картой необходимо считывающее устройство, а в компьютер следует установить соответствующее программное обеспечение. Кроме того, надо следить за тем, чтобы сертификаты ID-карты обновлялись. Без них невозможно воспользоваться ни интернет-банком, ни другими э-услугами.

PIN-калькулятор можно приобрести в представительстве банка. Работники банковской конторы с удовольствием покажут, как им пользоваться.

Если же вам пока сложно принять решение в пользу той или иной альтернативы карточкам паролей, обязательно обратитесь в банк. Дополнительная информация доступна и в интернет-банке.

3. Надо ли возвращать карточку паролей в банк?

Если Вы уже взяли на вооружение альтернативное средство идентификации и планируете зайти в банк в связи с какой-либо другой операцией, то может взять карточку паролей с собой и положить ее в специальный ящик, но возвращать карточку в банк не обязательно.