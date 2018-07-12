Карточка паролей: 3 вопроса и ответа, которые обязательно надо знать

Если вы до сих пор продолжаете пользоваться карточкой паролей, то эта статья – для вас! Самое время скачать Smart-ID или начать пользоваться mobiil-ID, а про карточку паролей забыть навсегда. Почему?
Потому что Smart-ID или mobiil-ID быстрее и удобнее. Но главное — с 1 февраля карточка паролей будет совершенно бесполезна. Уже с 16 июля с карточкой паролей нельзя будет входить в мобильный банк. С 13 сентября в случае аутентификации в интернет-банке с помощью карточки паролей, дневной лимит платежей будет снижен до 100 евро, а с 8 ноября до 1 февраля следующего года — до 50 евро.
Если вы по-прежнему не намерены отказываться от карточки паролей, то обязательно прочтите эти вопросы и ответы на них, которые дала директор подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.
1. Почему отменяются карточки паролей?
Общеевропейское изменение в законодательстве (Вторая платёжная директива Европейского союза) вводит более строгие требования к идентификации личности и к порядку подтверждения платежей. В соответствии с новыми правилами, карточка паролей более не считается достаточно безопасным решением. Директива ограничивает объёмы сделок, совершаемых при входе с помощью карточки паролей, что, по сути, делает эти карточки бесполезными.