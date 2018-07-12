12.07.2018, 07:15

Карточка паролей: 3 вопроса и ответа, которые обязательно надо знать

 (33)
rus.delfi.ee
EST 11
Карточка паролей: 3 вопроса и ответа, которые обязательно надо знать
Foto: A. and I. Kruk, Shutterstock.com

Если вы до сих пор продолжаете пользоваться карточкой паролей, то эта статья – для вас! Самое время скачать Smart-ID или начать пользоваться mobiil-ID, а про карточку паролей забыть навсегда. Почему?

Потому что Smart-ID или mobiil-ID быстрее и удобнее. Но главное — с 1 февраля карточка паролей будет совершенно бесполезна. Уже с 16 июля с карточкой паролей нельзя будет входить в мобильный банк. С 13 сентября в случае аутентификации в интернет-банке с помощью карточки паролей, дневной лимит платежей будет снижен до 100 евро, а с 8 ноября до 1 февраля следующего года — до 50 евро.

Если вы по-прежнему не намерены отказываться от карточки паролей, то обязательно прочтите эти вопросы и ответы на них, которые дала директор подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

1. Почему отменяются карточки паролей?

Общеевропейское изменение в законодательстве (Вторая платёжная директива Европейского союза) вводит более строгие требования к идентификации личности и к порядку подтверждения платежей. В соответствии с новыми правилами, карточка паролей более не считается достаточно безопасным решением. Директива ограничивает объёмы сделок, совершаемых при входе с помощью карточки паролей, что, по сути, делает эти карточки бесполезными.

Правильнее всего будет уже сегодня заменить карточку паролей более безопасным средством аутентификации, поскольку если карточка попадёт в руки злоумышленника, то её содержание легко скопировать или сфотографировать. Кроме того, в соответствии с упомянутой директивой, аутентификация должна быть двухфакторной. Например, подтверждение сделки с помощью Smart-ID осуществляется в другом приложении, и сделка становится возможной лишь в том случае, если личность пользователя установлена.

2. Что выбрать вместо карточки паролей?

Первым делом следует оценить свои потребности и возможности. Карточке паролей есть целый ряд хороших и более безопасных альтернатив: Smart-ID, Mobiil ID, ID-карта и PIN-калькулятор. Если вы пользуетесь как интернет, так и мобильным банком, советуем взять на вооружение Smart-ID или mobiil-ID.

ТОП

В последнее время все большую популярность приобретает Smart-ID. Это приложение в первую очередь подходит именно пользователям смарт-устройств. Smart-ID — бесплатная услуга, и ее можно скачать и установить в смарт-устройство самостоятельно или оформить в банковском представительстве.

Mobiil-ID — платная услуга (около 1 евро в месяц). Она подходит и для пользователей кнопочных телефонов. Для оформления Mobiil-ID следует обратиться к своему мобильному оператору.

Если смарт-устройства нет, и Вы пользуетесь в основном интернет-банком, советуем выбрать ID-карту или PIN-калькулятор. При входе в банк с ID-картой необходимо считывающее устройство, а в компьютер следует установить соответствующее программное обеспечение. Кроме того, надо следить за тем, чтобы сертификаты ID-карты обновлялись. Без них невозможно воспользоваться ни интернет-банком, ни другими э-услугами.

PIN-калькулятор можно приобрести в представительстве банка. Работники банковской конторы с удовольствием покажут, как им пользоваться.

Если же вам пока сложно принять решение в пользу той или иной альтернативы карточкам паролей, обязательно обратитесь в банк. Дополнительная информация доступна и в интернет-банке.

3. Надо ли возвращать карточку паролей в банк?

Если Вы уже взяли на вооружение альтернативное средство идентификации и планируете зайти в банк в связи с какой-либо другой операцией, то может взять карточку паролей с собой и положить ее в специальный ящик, но возвращать карточку в банк не обязательно.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Амбициозная "Левадия" начинает новый евросезон

12.07.2018
В первом отборочном раунде Лиги Европы серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает в Кадриорге ирландский "Дандолк". Прямую трансляцию этого поединка можно наблюдать на Delfi TV (начало в 19:00).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ