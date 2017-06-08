08.06.2017, 22:00

Картины Гитлера выставлены на торги

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Gazeta.ru
EST
Adolf Hitler
Adolf HitlerFoto: Andres Putting

Картины нацистского лидера Адольфа Гитлера выставлены на торги, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на RT.

14 работ были написаны около 100 лет назад. На многих набросках есть автограф фюрера. Предполагаемая стоимость лотов варьируется от $1 тыс. до $50 тыс.

Как известно, Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, но дважды провалил экзамены.

Ранее сообщалось, что принадлежавший Адольфу Гитлеру телефон продан на торгах в США более чем за $240 тыс.

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