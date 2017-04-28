Карта Земельного департамента: многие границы не соответствуют действительности

Границы нанесенных на приложение Земельного департамента кадастровых единиц могут не совпадать с действительными границами, поскольку в первые годы земельной реформы в 1990-х большая часть границ была нанесена на карту путем срисовки карандашом со старых карт, пишет Maaleht.

Таким образом, границы внесенных преимущественно в то время в регистр и на карты кадастровых единиц могут быть неточными, поскольку никто не проводил геодезического измерения и за основу бралось лишь изображение на бумаге.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что, например при валке леса тракторист, руководствуясь имеющимися в компьютере данными, может найти себя на соседской территории. В этом, вероятно, и кроется одна из причин, по которым заказанные Центром управления государственными лесами (RMK) лесные работы, в том числе вырубка, вышли за пределы разрешенных рамок и привели в боевую готовность защитников природы.

”Соседи не знают точно, где проходит граница, поскольку на местности она одна, а на карте — другая, — говорит директор RMK Айгар Каллас. — Наше общее правило таково, что, если мы сами ошиблись, то сами и компенсируем это соседу. Того же самого мы ожидаем и от него, если отслеживание его границ затруднено. До настоящего момента нам удавалось на основании данного принципа решить все разногласия, но предельно ясно, что границы необходимо привести в порядок”.

С целью приведения границ в порядок летом прошлого года Земельный департамент создал специальное подразделение — отдел по обеспечению качества кадастра, призванный исправить ошибки, провести необходимые измерения и решить вопросы, связанные с земельной организацией.