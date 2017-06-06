КАРТА: Смотрите, где в Эстонии будут находиться магазины Lidl

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Немецкая сеть магазинов эконом-класса Lidl приобрела территории с пустующим грунтом в Таллинне, Тарту и Нарве. Все грунты находятся по соседству с другими продуктовыми магазинами, пишет Äripäev.