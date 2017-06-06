КАРТА: Смотрите, где в Эстонии будут находиться магазины Lidl

Немецкая сеть магазинов эконом-класса Lidl приобрела территории с пустующим грунтом в Таллинне, Тарту и Нарве. Все грунты находятся по соседству с другими продуктовыми магазинами, пишет Äripäev.
Представитель сети Lidl в Эстонии, фирма OÜ MMS Property Solution, приобретает территории, где планируется построить магазины.
Помимо купленных пустующих грунтов, в крепостной книге можно обнаружить, что компания также обладает правами на улице Тяхесаю в Ласнамяэ и на улице Раннамыйса в Хааберсти.
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