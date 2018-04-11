11.04.2018, 17:50

КАРТА: ”Мы живем в интересные времена”. Rail Baltic может стать частью грандиозных планов Китая

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Яанус Вогельберг
Яанус Вогельберг
EST 2
КАРТА: ”Мы живем в интересные времена”. Rail Baltic может стать частью грандиозных планов Китая
Samal ajal, kui Rail Balticu konverentsi peeti, avaldasid raudteevastased Swissoteli ees protesti.Hendrik Osula

Финляндия и Норвегия хотят продлить Rail Baltic до норвежского порта Киркенес, куда в будущем могли бы причаливать торговые суда из Китая, пишет Eesti Päevaleht.

Вчера состоялось знаковое событие — началась двухдневная конференция с участием всех, кто так или иначе связан с проектом: бизнесменов, политиков, консультантов и экспертов.

В свете бушующих вокруг проекта страстей не стоит забывать, что Rail Baltic — не только внутреннее дело трех стран, но и часть более масштабной игры.

Министр экономики Кадри Симсон сказала, что страны Балтии желают присоединения к проекту Финляндии и Польши. Причем, ожидают не просто моральной поддержки и обозначения интереса, но и полноправного партнерства в будущем, что поспособствовало бы переговорам с Брюсселем. ”О том, что в идеале Финляндия и Польша могли бы стать участниками проекта (партнерами по сотрудничеству они и так являются), говорится уже последние три-четыре года. Сейчас мы движемся в этом направлении”, — заверил руководитель службы по связям с общественностью министерства Расмус Рууда.

По словам Симсон, Мууга — не конечная остановка и продление проекта в сторону Северной Финляндии придало бы ему совершенно новое, т. н. арктическое направление. Представитель министерства экономики Финляндии Сабина Линдстрём подтвердила интерес государства.

Более масштабные амбиции финнов и норвежцев выражаются в желании участвовать в китайско-российском мегапроекте — морских путях через Северный Ледовитый океан до портов Китая. По словам китайского представителя, к 2022 году, предположительно, товарообмен ”ледяного шелкового пути” составит 40 млн тонн в год, что в свою очередь является лишь малой частью еще более грандиозного проекта под названием ”Один пояс и один путь” (Belt and Road Initiative).

Laevatee Norrast Hiina sadamani. Illustratsioon: Toom Tragel

Конечной целью Китая является, безусловно, Западная Европа и в частности один из самых крупных портов мира в Роттердаме. Если смотреть на карту, то можно увидеть, что непосредственной необходимости швартоваться в Норвегии у судов нет, поэтому за участие китайцев придется побороться.

ТОП

”Мы живем в интересные времена”, — сказала Линдстрём в конце своего доклада. Знала ли она, что именно так звучит древнее китайского проклятье (Чтоб ты жил в интересные времена! (эпоху перемен)), неизвестно.

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