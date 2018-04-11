КАРТА: ”Мы живем в интересные времена”. Rail Baltic может стать частью грандиозных планов Китая

Финляндия и Норвегия хотят продлить Rail Baltic до норвежского порта Киркенес, куда в будущем могли бы причаливать торговые суда из Китая, пишет Eesti Päevaleht.

Вчера состоялось знаковое событие — началась двухдневная конференция с участием всех, кто так или иначе связан с проектом: бизнесменов, политиков, консультантов и экспертов.

В свете бушующих вокруг проекта страстей не стоит забывать, что Rail Baltic — не только внутреннее дело трех стран, но и часть более масштабной игры.

Министр экономики Кадри Симсон сказала, что страны Балтии желают присоединения к проекту Финляндии и Польши. Причем, ожидают не просто моральной поддержки и обозначения интереса, но и полноправного партнерства в будущем, что поспособствовало бы переговорам с Брюсселем. ”О том, что в идеале Финляндия и Польша могли бы стать участниками проекта (партнерами по сотрудничеству они и так являются), говорится уже последние три-четыре года. Сейчас мы движемся в этом направлении”, — заверил руководитель службы по связям с общественностью министерства Расмус Рууда.