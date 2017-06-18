КАРТА: Голодный Таллинн — в столице Lidl утонет в море продуктовых магазинов

Выходящая на рынок Эстонии немецкая сеть магазинов дешевых товаров Lidl в Таллинне и его ближайших окрестностях должна будет конкурировать приблизительно с сотней продуктовых магазинов.

В Таллинне и его ближайших окрестностях в общей сложности 20 магазинов Selver, 5 Prisma, 23 Maxima, 19 Rimi, 10 Coop, 8 CoMarket, 15 Grossi. К ним прибавляется множество "одиночек, таких как продуктовый отдел Stockmann, Kaubamaja Toidumaailm, Delice.

В Лаагри сейчас уже строится новый большой Selver. К Рождеству на Эхитаяте теэ появится гипермаркет Maxima XXX. Lidl откроет в Таллинне четыре магазина.