18.06.2017, 09:01

КАРТА: Голодный Таллинн — в столице Lidl утонет в море продуктовых магазинов

 (8)
rus.delfi.ee
EST
КАРТА: Голодный Таллинн — в столице Lidl утонет в море продуктовых магазинов
Shutterstock

Выходящая на рынок Эстонии немецкая сеть магазинов дешевых товаров Lidl в Таллинне и его ближайших окрестностях должна будет конкурировать приблизительно с сотней продуктовых магазинов.

В Таллинне и его ближайших окрестностях в общей сложности 20 магазинов Selver, 5 Prisma, 23 Maxima, 19 Rimi, 10 Coop, 8 CoMarket, 15 Grossi. К ним прибавляется множество "одиночек, таких как продуктовый отдел Stockmann, Kaubamaja Toidumaailm, Delice.

В Лаагри сейчас уже строится новый большой Selver. К Рождеству на Эхитаяте теэ появится гипермаркет Maxima XXX. Lidl откроет в Таллинне четыре магазина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии