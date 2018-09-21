Карманы пустеют: денег у россиян все меньше

Индекс свободных денег снижается второй месяц подряд. При этом в сентябре самое большое падение (на 16% или 4,6 тыс. рублей) зафиксировано в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом сообщает исследовательский холдинг ”Ромир”.

В целом, в августе объём свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тыс. рублей. В денежном выражении потери индекса составили 3,5 тыс. рублей или на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая.

Аналитики объясняют сокращение объема свободных денег окончанием сезона отпусков и необходимостью увеличивать потребительские расходы.

”Жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени”, — говорится в исследовании.

Впрочем, благодаря резкому росту объёма свободных денег в июне и июле, среднегодовое значение индекса пока превышает аналогичные значения за предыдущие годы.

Данные социологов подтверждаются статистикой. В августе Росстат впервые в этом году зафиксировал падение реальных располагаемых доходов населения — на 0,9% к августу прошлого года.

то произошло, несмотря на существенный рост зарплат. По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем годом ранее.