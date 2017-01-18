С 2018 года новая коалиция планирует реформу штрафов: денежные наказания за тяжкие правонарушения будут зависеть от доходов нарушителя. Та же система действует и в отношении преступлений, но для правонарушений при выписывании штрафа дневная ставка, взятая за основу, будет в два раза меньше.

Точная дневная ставка будет высчитана так:

Полицейский решает наказать нарушителя, получающего среднего зарплату, денежным штрафом в размере 100 штрафных единиц. В соответствии с данными, размещенными на странице Департамента статистики, в 2014 году средняя брутто-зарплата составляла 1005 евро, то есть нетто-доход работника — 792,43 евро. Хотя полиция этого не делает, для наших вычислений округлим эту сумму до 792 евро.

Таким образом, годовой доход нарушителя составляет 9 504 евро (12 x 792 = 9504). Для вычисления дневного дохода годовой делят на 400: 9504/400 = 23,76 евро/день. В случае, если у нарушителя есть несовершеннолетний ребенок, средний дневной доход уменьшают при вычислениях на 10%: 23,76 ─ [23,76 x 0,1] = 21,40 евро.

Из полученного результата вычитают также сумму, необходимую для покрытия жизненно важных расходов: 21,40 ─ 3,20 = 18,20 евро. Это и есть дневная ставка. Но поскольку рассматриваемое нами нарушение — проступок, эта сумма делится еще на два. Получаем 9,1 евро.

В случае, если полицейский наказал нарушителя штрафом размером в сто штрафных единиц, то он будет равен 910 евро: 9 x 100 = 910.