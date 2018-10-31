31.10.2018, 11:30

Kantar Emor: жители Эстонии буквально очарованы процессом покупки алкоголя в Латвии

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rus.delfi.ee
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Jaanieelne alkoralli Iklas
Jaanieelne alkoralli Iklas

Фирма Kantar Emor изучила эмоции покупателей, ездивших в Латвию за алкоголем, и выяснила, что 56% респондентов, специально отправившихся в соседнюю страну за спиртным, были буквально очарованы своими покупками.

За последний год в Латвии алкоголь покупали 41% жителей Эстонии в возрасте 18-74. Специально за алкоголем в Латвию ездили 26% опрошенных, каждый пятый отправился туда с целью приобретения и других товаров, а 52% оказались в Латвии по личным причинам, но заодно купили и алкоголь.

Представители Kantar Emor спросили у респондентов, покупавших в течение последнего месяца спиртное в Латвии, как они оценивают свои эмоции в процессе покупок и после него. Среди тех, кто ездил в Латвию специально за алкоголем, показатель индекса эмоций составил 56% — это означает, что люди были буквально очарованы поездкой в магазин за границей. У тех, кто ездил в соседнюю страну с целью приобрести и другие товары, эмоциональный индекс остановился на отметке в 19%, а у тех жителей Эстонии, кто оказался в Латвии по другим причинам, но заодно и купил алкоголь — 27%.

Средний показатель среди всех покупавших в Латвии алкоголь составил 34%, что, по словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, является впечатляющим результатом. ”Ранее мы изучали эмоции покупателей и в эстонских торговых центрах, самый высокий показатель был в Selver (около 32%), затем Coop (28%) и Prisma (24%)”, — отметил Воог. ”Аскетичное оформление магазинов на границе и культура обслуживания, рассчитанная на оптовую торговлю, вероятно, играют для человека второстепенную роль по сравнению с ценами. Поездка в Латвию за алкоголем — это своего рода ритуал, который помимо товара дарит еще ощущение победы от финансовой выгоды. Но эти эмоции могут также быть связаны и с протестом в отношении государственной акцизной политики”.

Жителей Южной Эстонии покупка алкоголя в Латвии вдохновляет заметно меньше, чем жителей Таллинна — возможно, это объясняется тем, что данный процесс стал для них рутиной. Оценка жителей Таллинна при этом достигла отметки 67%. Более высокую оценку, как правило, давали люди молодого возраста.

Доля привезенного из Латвии алкоголя от всего объема спиртного остается стабильной, составляя в этом году примерно 20-24%. Еще в августе прошлого года доля купленного в Латвии алкоголя составляла 15%, а годом ранее — 6%. ”По сравнению с данными на конец лета прошлого года, показатель увеличился в 1,6 раз”, — отметил Воог.

Из опрошенных только каждый пятый приобретал алкоголь в Латвии минимум один раз в два-три месяца или чаще. Чаще всего в Латвии покупают спиртное мужчины в возрасте 35-49 лет, 42% постоянных покупателей — это жители Тартуского уезда и Южной Эстонии. 46% из тех, кто приобретает алкоголь в Латвии, живут в сельской местности.

В проведенном в сентябре опросе приняли участие 1100 человек в возрасте 18-74. При составлении выборки респондентов фирма Kantar Emor применяла квоты на пол, возраст, национальность и место жительства, чтобы обеспечить соответствие фактическому распределению жителей Эстонии.

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