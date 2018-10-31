Kantar Emor: жители Эстонии буквально очарованы процессом покупки алкоголя в Латвии

Средний показатель среди всех покупавших в Латвии алкоголь составил 34%, что, по словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, является впечатляющим результатом. ”Ранее мы изучали эмоции покупателей и в эстонских торговых центрах, самый высокий показатель был в Selver (около 32%), затем Coop (28%) и Prisma (24%)”, — отметил Воог. ”Аскетичное оформление магазинов на границе и культура обслуживания, рассчитанная на оптовую торговлю, вероятно, играют для человека второстепенную роль по сравнению с ценами. Поездка в Латвию за алкоголем — это своего рода ритуал, который помимо товара дарит еще ощущение победы от финансовой выгоды. Но эти эмоции могут также быть связаны и с протестом в отношении государственной акцизной политики”.

Жителей Южной Эстонии покупка алкоголя в Латвии вдохновляет заметно меньше, чем жителей Таллинна — возможно, это объясняется тем, что данный процесс стал для них рутиной. Оценка жителей Таллинна при этом достигла отметки 67%. Более высокую оценку, как правило, давали люди молодого возраста.

Доля привезенного из Латвии алкоголя от всего объема спиртного остается стабильной, составляя в этом году примерно 20-24%. Еще в августе прошлого года доля купленного в Латвии алкоголя составляла 15%, а годом ранее — 6%. ”По сравнению с данными на конец лета прошлого года, показатель увеличился в 1,6 раз”, — отметил Воог.

Из опрошенных только каждый пятый приобретал алкоголь в Латвии минимум один раз в два-три месяца или чаще. Чаще всего в Латвии покупают спиртное мужчины в возрасте 35-49 лет, 42% постоянных покупателей — это жители Тартуского уезда и Южной Эстонии. 46% из тех, кто приобретает алкоголь в Латвии, живут в сельской местности.

В проведенном в сентябре опросе приняли участие 1100 человек в возрасте 18-74. При составлении выборки респондентов фирма Kantar Emor применяла квоты на пол, возраст, национальность и место жительства, чтобы обеспечить соответствие фактическому распределению жителей Эстонии.