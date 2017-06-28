Kantar Emor закрыла свои компьютерные системы из-за кибератаки

Во вторник после обеда фирмы WPP подверглись кибератаке, в связи с чем входящая в сеть WPP компания Kantar Emor закрыла свои компьютерные системы. Использование электронных услуг Emor на данный момент затруднено. Ситуацию надеются исправить в течение сегодняшнего дня, сообщается в пресс-релизе Kantar Emor.

”Кибератака не коснулась ни одной фирмы Kantar — данные о нас или о наших клиентах ни разу не подверглись опасности, — объяснила руководитель Emor Карин Нийнас. — Подразделения WPP, в которых произошли инциденты, на данный момент изолированы от остальной сети концерна. Закрытие наших ИТ-систем — это шаг, предотвращающий возможный ущерб, поскольку механизм распространения вируса до конца не ясен”.

WPP plc, (Wire and Plastic Products) — это международная компания, занимающаяся рекламой и связями с общественностью. Штаб-квартира расположена в Лондоне. В WPP входит большое количество сетевых предприятий, занимающихся рекламой, связями с общественностью и исследованиями рынка — например Grey, Burson-Marsteller, Hill & Knowlton, JWT, Ogilvy & Mather, Kantar, Young & Rubicam и Cohn & Wolfe.