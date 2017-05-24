Kantar Emor: любимымые торговые марки у жителей Эстонии — Google, Kalev, Swedbank

Согласно проведенному в апреле этого года опросу Kantar Emor, рейтинг самых любимых брендов в Эстонии, Латвии и Литве по-прежнему возглавляют Google и Swedbank.

”Google возглавляет рейтинг брендов в Литве и в Эстонии, а Swedbank является лидером в Латвии”, — сказал руководитель по исследованиям Emor Айвар Воог. ”Часть брендов занимает крепкие позиции сразу в двух странах — например, Telia входит в первую десятку и в Эстонии, и в Литве. Maxima предпочитают в Литве и в Латвии, а в Эстонии Maxima покинула первую десятку (14 место). Gmail находится на вершине в Эстонии и в Литве, однако в Латвии вместо него чаще используют Inbox.lv. Youtube более популярен в Эстонии и в Литве, в Латвии Youtube занимает 11 место”.

Эксперт по исследованиям Emor Катрин Мяннасте добавила, что большинство брендов, которые находятся на вершине в странах Балтии, в основном уникальны только для одной страны. ”В пример можно привести конфетные фабрики в Латвии и Эстонии — Kalev и Laima, которые уже десятки лет входят в топ предпочтений потребителей. В Литве такого популярного бренда сладостей с длительной историей не существует. Самого интересного результата в литовском рейтинге добилась компания Lidl, которая заняла 7 место всего за один год работы на рынке, что полностью отвечает ожиданиям торговой марки в Литве”, — рассказала Мяннасте.

Исследование провели в Эстонии, Латвии и Литве среди населения в возрасте 15-74 года. Выборка была составлена и взвешена исходя из пропорций населения. Размер выборки составлял по меньшей мере 1000 человек из каждого государства. Опрос состоялся в апреле 2017-го года. Список брендов был составлен на основании предыдуших исследований рейтинга торговых марок. В каждом государстве в исследование включили 150 торговых марок. В первом туре респонденту показывали комплект из 30 случайно выбранных брендов с логотипом и названием и просили выбрать из них до 5 самых приятных. Во втором тур респондент выбирал из 25 отобранных им брендов до 5 самых лучших.

Рейтинг предпочтения брендов (в % от общего числа респондентов)

Б ренды EE Бренды LV Бренды LT Google 15.4% Swedbank 14.8% Google 18.4% Kalev 15.2% Apple 10.5% Facebook 17.5% Swedbank 13.0% Laima 10.0% Maxima 17.1% YouTube 10.9% LMT 9.8% Gmail 15.6% Telia 10.3% Samsung 9.3% Youtube 13.7% Selver 10.0% Rimi 9.1% Samsung 12.6% Gmail 9.1% Facebook 9.1% LIDL 11.0% Skype 8.7% Maxima 8.9% Swedbank 9.9% ETV 8.5% Google 8.3% Tele2 9.5% SEB 8.4% BMW 8.1% Telia 9.4%

Источник: Kantar Emor. Рейтинг торговых марок 2017