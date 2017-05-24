Kantar Emor: любимымые торговые марки у жителей Эстонии — Google, Kalev, Swedbank

Согласно проведенному в апреле этого года опросу Kantar Emor, рейтинг самых любимых брендов в Эстонии, Латвии и Литве по-прежнему возглавляют Google и Swedbank.
”Google возглавляет рейтинг брендов в Литве и в Эстонии, а Swedbank является лидером в Латвии”, — сказал руководитель по исследованиям Emor Айвар Воог. ”Часть брендов занимает крепкие позиции сразу в двух странах — например, Telia входит в первую десятку и в Эстонии, и в Литве. Maxima предпочитают в Литве и в Латвии, а в Эстонии Maxima покинула первую десятку (14 место). Gmail находится на вершине в Эстонии и в Литве, однако в Латвии вместо него чаще используют Inbox.lv. Youtube более популярен в Эстонии и в Литве, в Латвии Youtube занимает 11 место”.
Эксперт по исследованиям Emor Катрин Мяннасте добавила, что большинство брендов, которые находятся на вершине в странах Балтии, в основном уникальны только для одной страны. ”В пример можно привести конфетные фабрики в Латвии и Эстонии — Kalev и Laima, которые уже десятки лет входят в топ предпочтений потребителей. В Литве такого популярного бренда сладостей с длительной историей не существует. Самого интересного результата в литовском рейтинге добилась компания Lidl, которая заняла 7 место всего за один год работы на рынке, что полностью отвечает ожиданиям торговой марки в Литве”, — рассказала Мяннасте.
Исследование провели в Эстонии, Латвии и Литве среди населения в возрасте 15-74 года. Выборка была составлена и взвешена исходя из пропорций населения. Размер выборки составлял по меньшей мере 1000 человек из каждого государства. Опрос состоялся в апреле 2017-го года. Список брендов был составлен на основании предыдуших исследований рейтинга торговых марок. В каждом государстве в исследование включили 150 торговых марок. В первом туре респонденту показывали комплект из 30 случайно выбранных брендов с логотипом и названием и просили выбрать из них до 5 самых приятных. Во втором тур респондент выбирал из 25 отобранных им брендов до 5 самых лучших.
Рейтинг предпочтения брендов (в % от общего числа респондентов)
Бренды
EE
Бренды
LV
Бренды
LT
15.4%
Swedbank
14.8%
18.4%
Kalev
15.2%
Apple
10.5%
17.5%
Swedbank
13.0%
Laima
10.0%
Maxima
17.1%
YouTube
10.9%
LMT
9.8%
Gmail
15.6%
Telia
10.3%
Samsung
9.3%
Youtube
13.7%
Selver
10.0%
Rimi
9.1%
Samsung
12.6%
Gmail
9.1%
9.1%
LIDL
11.0%
Skype
8.7%
Maxima
8.9%
Swedbank
9.9%
ETV
8.5%
8.3%
Tele2
9.5%
SEB
8.4%
BMW
8.1%
Telia
9.4%
Источник: Kantar Emor. Рейтинг торговых марок 2017