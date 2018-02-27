Kantar Emor: как минимум треть бюджета на онлайн-рекламу уходит за рубеж

По данным исследования Kantar Emor, в прошлом году из всего объема рекламных бюджетов за границу ушли 9,1 млн евро, при этом вложенные в Google и Facebook суммы по сравнению с 2016-м годом выросли на 40% или на 2,5 млн евро.

За тот же период рынок местной онлайн-рекламы увеличился всего на 8,3% и достиг отметки в 20,13 млн евро — это значит, деньги уходят за пределы рынка онлайн-рекламы в Эстонии быстрее, чем возвращаются в оборот местных каналов, сообщает Kantar.

Если в позапрошлом году в рекламные каналы Google и Facebook инвестировали 6,6 млн евро, то в прошлом году эти расходы составили уже 9,1 млн евро. Конечно, речь не идет обо всех рекламных бюджетах, которые тратятся на онлайн-каналы за пределами Эстонии, но эти цифры дают хорошее представление о том, что происходит на рынке онлайн-рекламы. Через фирмы-посредники в Google и Youtube купили рекламу на 5,86 млн евро, а в Facebook и Instagram — на 3,26 млн евро, рост составил соответственно 20% и 93%.

”В то же время общий темп роста рынка онлайн-рекламы год от года замедляется”, — прокомментировал результаты эксперт Kantar EMOR Эльвин Хейнла. ”Кажется, маркетологи ищут новые возможности для увеличения популярности своих фирм”.

Условия местного рынка не позволили стримингу зарекомендовали себя как привлекательный рекламный канал, и в этой сфере наблюдался спад — на 4,1%. Финансовый вклад в этот канал не такой уж большой и остается в пределах 1,5 млн евро. Имеющиеся рекламные каналы должны считаться с серьезным зарубежным конкурентом Youtube, который уже несколько лет работает на рынке Эстонии, но только сейчас его доля начала расти. Наряду с Youtube, в Эстонии все более популярным становится дочерняя компания Facebook — Instagram, который маркетологи превратили в эффективный рекламный канал.

Местный рынок онлайн-рекламы растет быстрее, чем рекламный рынок в целом, однако интернет-сайты должны считаться не только с теми бюджетами, которые уходят за пределы Эстонии, но и с расходами на традиционные рекламные каналы — радио (рост составил 11,6%) и наружная реклама (рост 3,4%). Наружная реклама приобрела дополнительную популярность благодаря новым цифровым площадям и решениям.

Компания Kantar Emor опиралась в своем анализе на данные о нетто-объемах рекламы, прошедших через 16 крупнейших в Эстонии медиа- и онлайн-агентств. Кроме того, существует малые рекламодатели, которые тратят средства на рекламу напрямую в Google и Facebook. Суммы не очень большие, но таких рекламодателей много, поэтому, по приблизительной оценке, таким образом из Эстонии могут утекать еще 5-10 млн евро.