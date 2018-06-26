Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии на парламентские исследования

В десятый раз Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс им. Аугуста Рея на получение стипендии на парламентские исследования.

Цель стипендии — оказывать поддержку и способствовать продвижению научной работы в сфере парламентских исследований. Она выдается авторам магистерских или докторских диссертаций по политологии, государственным наукам, юриспруденции, социологии, международным отношениям или сопряженным с ним сферам. Тема диссертации должна быть связана с парламентской деятельностью, парламентаризмом или парламентскими собраниями Эстонии. Проекты работ принимаются от всех заинтересованных в данной теме студентов, магистрантов и докторантов.

Соискатели стипендии должны к 20 сентября 2018 года представить Канцелярии Рийгикогу свое заявление, резюме, заглавие магистерской или докторской работы, проект работы и временной график, рекомендацию научного руководителя и выписку своих академических результатов.

Размер стипендии, выплачиваемой в двух частях, составляет 1500 евро. В год выдается до двух стипендий. Первая часть выплачивается представившему лучший проект магистранту, докторанту или кандидату на обучение в магистратуре или докторантуре после его принятия на соответствующий курс. Вторая часть выплачивается тому же лицу после успешной защиты работы.