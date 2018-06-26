26.06.2018, 19:58

Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии на парламентские исследования


rus.delfi.ee
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Eesti Panga nõukogu esimehe valimine Riigikogus
Eesti Panga nõukogu esimehe valimine RiigikogusFoto: Jaanus Lensment

В десятый раз Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс им. Аугуста Рея на получение стипендии на парламентские исследования.

Цель стипендии — оказывать поддержку и способствовать продвижению научной работы в сфере парламентских исследований. Она выдается авторам магистерских или докторских диссертаций по политологии, государственным наукам, юриспруденции, социологии, международным отношениям или сопряженным с ним сферам. Тема диссертации должна быть связана с парламентской деятельностью, парламентаризмом или парламентскими собраниями Эстонии. Проекты работ принимаются от всех заинтересованных в данной теме студентов, магистрантов и докторантов.

Соискатели стипендии должны к 20 сентября 2018 года представить Канцелярии Рийгикогу свое заявление, резюме, заглавие магистерской или докторской работы, проект работы и временной график, рекомендацию научного руководителя и выписку своих академических результатов.

Размер стипендии, выплачиваемой в двух частях, составляет 1500 евро. В год выдается до двух стипендий. Первая часть выплачивается представившему лучший проект магистранту, докторанту или кандидату на обучение в магистратуре или докторантуре после его принятия на соответствующий курс. Вторая часть выплачивается тому же лицу после успешной защиты работы.

Ходатайства о получении стипендии рассмотрит комиссия Канцелярии Рийгикогу. Победители конкурса будут объявлены не позднее 30 октября 2018 года.

Ежегодная стипендия была учреждена Канцелярией Рийгикогу в 2008 году. Стипендию им. Аугуста Рея на парламентские исследования получили уже двенадцать магистрантов и докторантов. 11 из них успешно защитили свои работы.

ТОП

В 2016 году стипендию получил Юрген Тамме. Тема его магистерской диссертации — ”Обсуждение внешней политики и политики безопасности в эстонских парламентских институтах в 1917–1940 гг.”. В своей работе автор изучал, какие возможности для управления внешней политикой и политикой безопасности были у парламентских институтов в период между двумя мировыми войнами. В этом же году стипендию получил и Владимир Свет на написание магистерской работы на тему ”Право Рийгикогу на самоуправление в Конституции Эстонии и в сравнительной перспективе”. Центральные вопросы работы были следующими: соответствует ли право на самоуправление, как институт, эстонскому праву; когда и при каких обстоятельствах возникло право парламента на самоуправление; как оно менялось со временем и каким смыслом его можно наделить в современном эстонском правовом пространстве.

Ранее стипендию также получили Кристийне Ярван, Лукас Пукелис, Мяртен Вескимяэ, Андрес Рейльян, Дмитрий Герасимов, Кадри Вакманн, Катерина Горобец, Геттер Тийрик, Прийт Каллакас и Михкель Солвак.

Аугуст Рей (1886-1963) был членом и председателем Учредительного Собрания с первого заседания 23 апреля 1919 года до окончания его деятельности. Он также был членом I–V созывов Рийгикогу с 1920 по 1937 год, а с 9 июня 1925 года по 22 июня 1926 года являлся председателем Рийгикогу.

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