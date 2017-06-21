Kanal 2 и TV3 прекращают свободное вещание

Eesti Meedia решил, что телеканал Kanal 2 с 1 августа прекращает свободное вещание. Изменение касается только клиентов, которым канал транслируется беспроводным способом и бесплатно. Для клиентов фирм-операторов, которые платят за услугу, ничего не изменится, пишет Ärileht.

Председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн сообщил, что телерынок Эстонии нуждается в структурных изменениях, и цены на телерекламу должны начать расти.

Глава TV3 Прийт Лейто также сообщил, что и их телеканал уходит из свободного доступа с 1 августа, сообщает Ärileht.

”Мы абсолютно понимаем решение Kanal 2. Нынешние экономические веяния сильно воздействуют на коммерческие каналы. Затраты на программы постоянно растут, и где-то приходится находить возможности сэкономить”, — пояснил Лейто.