Кампания Uber #DitchYourKeys призывает провести неделю без личного автомобиля

В рамках Европейской недели мобильности компания Uber призвала жителей многих европейских городов провести неделю без личного автомобиля. Кампания под названием #DitchYourKeys ("брось свои ключи") привлекла и жителей Таллинна, сказано в пресс-релизе.

Использовать для передвижения любые другие способы и средства помимо личного автомобиля будут и некоторые известные люди, в частности Аллар Йыкс, партнер юридического бюро Sorainen, фитнес-блогер Мерилин Таймре (Paljas Porgand), главный редактор Autogeenius Тармо Тяхепыльд, продюсер DelfiTV Элийс Пярна и ведущий утренней программы StarFM Юрген Пярнсалу.

"Uber присутствует в Таллинне уже два года, и каждую неделю этой услугой пользуются тысячи жителей Таллинна. В ходе этого эксперимента в сотрудничестве с нашими партнерами мы попытаемся узнать, насколько сложно изменить связанные с использованием транспорта привычки жителей Таллинна, сделать их более "зелеными", — сказал исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.

В ходе кампании участники будут жить своей обычной жизнью, но в качестве транспорта будут пользоваться только возможностями каршеринга и совместных поездок, общественным транспортом, велосипедом или будут ходить пешком. В общем в эксперименте примут участие семь человек. Кампания проходит во всех странах Евросоюза, и ее целью является призвать жителей городов ЕС в течении недели не пользоваться собственным автомобилем. В Эстонии Uber в рамках кампании сотрудничает с сервисом аренды велосипедов SixT, с каршеринговым сервисом Autolevi и оператором автобусных экспресс-линий Lux Express.

Согласно проведенному по заказу Uber весной опросу, все большее количество жителей крупных европейских городов видит в мобильных приложениях каршеринга альтернативу владению автомобилем. Эксперимент #DitchYourKeys позволит оценить, насколько человеку легко найти удобные способы передвижения, являющиеся альтернативой личному автомобилю.

Организатором Европейской недели мобильности является Европейская комиссия. В 2017 году тема недели мобильности звучит как "делиться полезно". Цель ее обратить внимание на различные, постоянно обновляющиеся виды общественного транспорта, и напоминает, что совместное использование транспортных средств снижает расходы и урон, наносимый окружающей среде, при этом совместное использование транспорта позволяет людям быть ближе друг к другу.

Об опыте участников можно будет узнать посредством СМИ и социальных сетей. После недельного эксперимента участников попросят поделиться своими впечатлениями.