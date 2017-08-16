Кампания оператора: школьный портфель — в подарок многодетным семьям

На этой неделе Telia начала кампанию, участники которой получают в придачу к покупке школьный портфель. Каждый покупатель может выбрать — оставить ли рюкзак себе или пожертвовать его многодетным семьям, значится в пресс-релизе.

Предложение распространяется на клиентов Telia, которые до конца сентября приобретут комплект, в который входят смартфон или планшет и услуга Telia. В кампании участвуют определенные модели устройств, которые предлагаются по льготной цене. Чтобы принять участие в школьной кампании, пользователям пакетов ”Мобильная жизнь” или ”Мобильный бизнес” достаточно приобрести смартфон или планшет из представленных в этой акции 18 моделей электроники (ценовой диапазон — от 89 до 659 евро). Выгодным предложением могут воспользоваться и те, кто только решил подключиться к пакетам мобильных услуг.

В начале учебного года многие оценят удобство услуги Telia SAFE, которой участники кампании смогут 3 месяца пользоваться бесплатно. Кроме функции антивируса, которая стала особенно востребована в свете широкого распространения вирусов-вымогателей, Telia SAFE дает родителям возможность определить, где находится их ребенок и установить ”родительский замок” на некоторые категории интернет-контента. Опытных родителей порадует и то, что они смогут отследить местоположение смартфона, в случае если он был потерян, забыт или украден.

В подарок к комплекту электроники Telia предлагает школьные портфели с дизайном трех видов на выбор покупателя. По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунапи, в их организации состоят семьи, в которых воспитывается четверо и более детей. Таких семей в Эстонии более 1500. ”Семьи, в которых дети вынуждены идти в школу со старыми изношенными портфелями, будут очень благодарны за возможность порадовать ребенка новым качественным портфелем”.

”Если школьный рюкзак вам не нужен, но вы хотите сделать доброе дело, передайте портфель тому, кто в нем нуждается, — сказала Хедди Ринг, менеджер спонсорских проектов Telia Eesti. — Мы проводим эту благотворительную кампанию совместно с Союзом многодетных семей Эстонии, поскольку точно знаем, что в нашей стране есть дети, которых очень порадует возможность пойти в школу с новым красивым рюкзаком”. Ринг добавила, что Telia передаст детям первые портфели еще до 1 сентября.