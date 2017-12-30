Кампания для поддержки детей малообеспеченных семей продлена на неделю

До конца следующей недели каждый может внести свой вклад во всеэстонскую благотворительную кампанию, в ходе которой можно поддержать здоровье детей малообеспеченных семей, пополнив их домашние аптечки. Покупки-пожертвования можно сделать в 160 аптеках Benu, которые располагаются в городах и поселках во всех уездах Эстонии, значится в пресс-релизе.



Цель этого начинания, за которым стоят благотворительный фонд Dharma и Benu Apteek — собрать необходимые товары гигиены и профилактики здоровья, которые должны быть в каждой домашней аптечке. ”Благотворительный проект воплощается в жизнь в тесном сотрудничестве с социальными работниками уездов и опорными лицами фонда Dharma, через которых мы достигнем те семьи, которые испытывают материальные затруднения, чтобы доставить им необходимые для детского здоровья аптечные товары. Собранные с помощью посетителей аптек товары мы поставим в начале года нуждающимся семьям по всей Эстонии”, — сказал председатель правления благотворительного фонда Dharma Юри Тамм.

По словам исполнительного руководителя Benu Apteek Кайди Кельт, благотворители в течение рождественского месяца сделали свой вклад в кампании во всех 160 аптеках. ”Мы благодарны всем тем добрым людям, которые уже внесли свой ощутимый вклад в пополнение домашних аптечек. Благотворители сделали свои щедрые покупки-пожертвования, которые покрывают примерно 20 разных товарных групп, которые представлены в аптеках. В их числе, например, препараты для улучшения иммунной системы, товары по уходу за зубами, товары для уходя за ранами и ссадинами, и многие другие”, — сказала Кельт.

”Каждое даже малое пожертвование — будь то небольшая упаковка активированного угля — очень важно для семей, которые находятся в сложной ситуации, потому что именно в начале года мы собираем приличные комплекты домашних аптечек с помощью этих пожертвований. Аптечные товары мы будем собирать до вечера 7 января”, — добавила Кельт.

Каждый желающий может внести свой вклад в эту благотворительную кампанию, чтобы у каждого ребенка были необходимые препараты на случай болезни или травмы. Для того, чтобы эти товары было удобно найти, в аптеках Benu они отмечены знаком ”Tee head” (Делай добро). Аптечные товары, покупаемые благотворителями, собираются по всей Эстонии во всех 160 аптеках Benu до 7 января. Ближайшую аптеку можно найти на странице www.benu.ee.