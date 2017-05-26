Каллас будет давать Ратасу советы о Rail Baltic?

Уже на протяжении некоторого времени говаривают, что Сийм Каллас может играть значительную роль в ситуации вокруг Rail Baltic. О нем как о знающем всю транспортную сферу вдоль и поперек в Eesti Päevaleht сообщили, что он может стать специальным советником Ратаса.
Любопытной делает ситуацию какраз то обстоятельство, что Каллас — почетный председатель Партии реформ, находящейся в оппозиции, руководит же правительством центрист Ратас.
По словам самого Калласа, речь о том, что он якобы станет советником, не соответствует действительности. ”Были разговоры, что я мог бы занять какую-либо более активную позицию в деле Rail Baltic”, — поведал он. ”Но конкретно о модели мы не говорили, она должна быть политически нейтральна и приемлима. Больше пока сказать нечего. Я в любом случае готов заниматься темой Rail Baltic более активно. Когда-нибудь обсудим эту тему”, — добавил он.