Каллас будет давать Ратасу советы о Rail Baltic?

Siim Kallas Foto: Tiit Blaat

Уже на протяжении некоторого времени говаривают, что Сийм Каллас может играть значительную роль в ситуации вокруг Rail Baltic. О нем как о знающем всю транспортную сферу вдоль и поперек в Eesti Päevaleht сообщили, что он может стать специальным советником Ратаса.