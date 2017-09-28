КАЛЬКУЛЯТОР: Посчитайте, на сколько увеличится или уменьшится ваша зарплата в новом году

Начиная с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум поднимется до 500 евро вместо нынешних 180 евро. Калькулятор зарплат позволит вам высчитать, на сколько новая налоговая ставка увеличит или снизит вашу зарплату.

После вступления новшества в силу человек, который получает сегодня 500 евро, станет получать на 60 евро больше. При превышении брутто-зарплатой порога в 2100 евро ставка не облагаемого налогом минимума исчезает, и это означает, что человек с такой зарплатой будет получать ежемесячно на 38 евро меньше.

Важно и то, что начиная с порога в 1200 евро брутто ставка не облагаемого подоходным налогом минимума будет постепенно уменьшаться, пока при достижении 2100 евро не достигнет нуля.

Это в свою очередь означает, что ставка не облагаемого подоходным налогом минимума у работников, получающих от 1200 до 2100 евро брутто, будет зависеть от величины их зарплаты. Ставку для людей, чья зарплата находится в этом промежутке, можно вычислить по следующей формуле, где X — брутто-зарплата: 500 — (X — 1200 / 1,8). Например: 500 — (1300 — 1200 / 1,8) = 444,44. Это означает, что у человека, получающего 1300 евро брутто, подоходным налогом не будут облагаться 444,44 евро. Его нетто-зарплата в 2018 году составит таким образом 1091,45 евро.

Люди, у которых в договоре указана сумма зарплаты в нетто, скорее всего, ничего от нововведения не выиграют.