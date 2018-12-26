Калининградскую область протестируют на отключение энергосистемы от Эстонии

Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме от энергосистем стран Балтии запланированы на май 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.
"В мае 2019 года в Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную работу в изолированном режиме от энергосистемы России", — сообщил Черезов.
Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС — Прегольская (мощностью 456 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт) — были введены в эксплуатацию в 2018 году. Угольную Приморскую ТЭС мощностью 198 МВт планируется ввести до конца 2019 года.
В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). 14 ноября председатель правления оператора эстонской электросети EleringТаави Вескимяги сообщал, что выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года.