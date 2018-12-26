Калининградскую область протестируют на отключение энергосистемы от Эстонии

"В мае 2019 года в Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную работу в изолированном режиме от энергосистемы России", — сообщил Черезов.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС — Прегольская (мощностью 456 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт) — были введены в эксплуатацию в 2018 году. Угольную Приморскую ТЭС мощностью 198 МВт планируется ввести до конца 2019 года.