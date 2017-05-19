Kalev написала стихи на обертке шоколадки двоичным кодом

В следующем году Эстония празднует 100-летие своего государственного образования и фирма Kalev преподнесла стране просто шикарный подарок, причем умудрилась спрятать его у всех на виду.

К празднику приурочен выпуск шоколада в новой обертке. Фоном на ней идут нули и единицы, которые вместе образуют двоичный код. В принципе, это "родной язык" для компьютеров. Например, вот этот текст, который вы сейчас читаете, компьютер на самом деле хранит именно в двоичном коде. В привычный нам вид его трансформируют специально для жалких людишек, неспособных читать сочетания вида 01010101110101.

Нулями и единицами зашифровано стихотворение чрезвычайно известной эстонской поэтессы Лидии Койдулы "Eesti Muld Ja Eesti Süda" ("Эстонская земля, эстонское сердце"). Койдулу в Эстонии очень знают и любят — она автор текста гимна Эстонии, ее портрет был на купюре в 100 эстонских крон.