Январь
Большинство магазинов в феврале выводят на прилавки новые коллекции мебели, поэтому в январе можно будет с хорошей скидкой приобрести модели прошлого года.
Также январь станет хорошим временем для покупки техники, праздничных и зимних товаров, а также игрушек и приспособлений для домашних тренировок.
Февраль
Самое лучше время для приобретения качественного шоколада, цены на который, как правило, после Дня святого Валентина падают.
Неплохи и цены на электронику: телевизоры, колонки, видеоигры.
Кроме того, магазины одежды и обуви начинают готовиться к весенним коллекциям, поэтому можно ожидать больших скидок на куртки и сапоги.
Март
В марте наряду с зимней одеждой по скидкам можно приобрести и снаряжения для зимних видов спорта. Дешевле обойдется и сам отдых на лыжных курортах.
Выгодное время для приобретения чемоданов для путешествий.
Апрель
В апреле продавцы подержанных автомобилей снижают цену. С хорошей скидкой можно приобрести и все запчасти, шины и услуги.
Наряду с этим, как правило, снижаются цены на товары для дома и кухонные принадлежности, а также спортивную одежду и инвентарь.
Май
Май — хороший месяц для покупки нового матраса. Как правило, со скидкой продается и весенняя одежда, холодильники и товары для гриля.
Июнь
В июне кампании проводят различные спортивные клубы, так как большая часть тренирующихя мигрируют на улицу. Туроператоры также снижают цены на различные круизы и путешествия.
Июль
В июле начинаются большие скидки на летнюю одежду и другие сезонные товары, например, приспособления для гриля. Также могут наблюдаться скидки на школьные товары и канцелярские принадлежности.
Август
В августе особенно привлекательны цены на ноутбуки, а также на детскую одежду и летние товары, например, одежду для плавания, походные товары и корзины.
Сентябрь
Хорошее время, чтобы выгодно приобрести поездку на летний отдых. Также в сентябре выходят новые модели велосипедов, а старые будут продаваться со скидкой. Кроме того, ожидаются скидки на матрасы, компьютеры, джинсы, садовую мебель, устройства для скашивания травы и солнечные очки.
Октябрь
Обычно этот месяц скуп на скидки, но по-прежнему можно приобрести что-то из летнего товара.
Ноябрь
В ноябре начинается предпраздничное безумие, и было бы разумно направить свой взгляд на ноутбуки, телевизоры, планшеты, камеры и другую электронику, а также бытовую технику, например, пылесосы.
Декабрь
Продолжаются скидки на большую и дорогую электронику. Игрушки и шампанское тоже можно купить намного дешевле обычного.