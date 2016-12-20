Декабрь — самое время, чтобы еще раз взглянуть на бюджет следующего года. Delfi Kasulik выяснил, какие товары в какие месяцы следующего года можно будет приобрести по довольном выгодным ценам.

Январь

Большинство магазинов в феврале выводят на прилавки новые коллекции мебели, поэтому в январе можно будет с хорошей скидкой приобрести модели прошлого года.

Также январь станет хорошим временем для покупки техники, праздничных и зимних товаров, а также игрушек и приспособлений для домашних тренировок.

Февраль

Самое лучше время для приобретения качественного шоколада, цены на который, как правило, после Дня святого Валентина падают.

Неплохи и цены на электронику: телевизоры, колонки, видеоигры.

Кроме того, магазины одежды и обуви начинают готовиться к весенним коллекциям, поэтому можно ожидать больших скидок на куртки и сапоги.

Март

В марте наряду с зимней одеждой по скидкам можно приобрести и снаряжения для зимних видов спорта. Дешевле обойдется и сам отдых на лыжных курортах.

Выгодное время для приобретения чемоданов для путешествий.

Апрель

В апреле продавцы подержанных автомобилей снижают цену. С хорошей скидкой можно приобрести и все запчасти, шины и услуги.

Наряду с этим, как правило, снижаются цены на товары для дома и кухонные принадлежности, а также спортивную одежду и инвентарь.

Май

Май — хороший месяц для покупки нового матраса. Как правило, со скидкой продается и весенняя одежда, холодильники и товары для гриля.

Июнь

В июне кампании проводят различные спортивные клубы, так как большая часть тренирующихя мигрируют на улицу. Туроператоры также снижают цены на различные круизы и путешествия.

Июль

В июле начинаются большие скидки на летнюю одежду и другие сезонные товары, например, приспособления для гриля. Также могут наблюдаться скидки на школьные товары и канцелярские принадлежности.

Август

В августе особенно привлекательны цены на ноутбуки, а также на детскую одежду и летние товары, например, одежду для плавания, походные товары и корзины.

Сентябрь

Хорошее время, чтобы выгодно приобрести поездку на летний отдых. Также в сентябре выходят новые модели велосипедов, а старые будут продаваться со скидкой. Кроме того, ожидаются скидки на матрасы, компьютеры, джинсы, садовую мебель, устройства для скашивания травы и солнечные очки.

Октябрь

Обычно этот месяц скуп на скидки, но по-прежнему можно приобрести что-то из летнего товара.

Ноябрь

В ноябре начинается предпраздничное безумие, и было бы разумно направить свой взгляд на ноутбуки, телевизоры, планшеты, камеры и другую электронику, а также бытовую технику, например, пылесосы.

Декабрь

Продолжаются скидки на большую и дорогую электронику. Игрушки и шампанское тоже можно купить намного дешевле обычного.