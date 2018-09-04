04.09.2018, 07:40

Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке

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Deutsche Welle
EST 1
Mosuli lennuväli
фото иллюстративноеFoto: AHMAD AL-RUBAYE, AFP

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?

В последние годы Россия значительно усилила свое влияние на Ближнем Востоке, отодвинув на второй план США, отмечают наблюдатели. Участие РФ в военной операции в Сирии не только позволило Башару Асаду остаться у власти, но и укрепило его позиции — а, заодно, продемонстрировало военную мощь Кремля. Это, в свою очередь, привело к росту интереса к российским вооружениям среди стран региона, в особенности к российским противоракетным комплексам С-400. "Запросы достаточно серьезные после сирийских всех наших событий", — цитирует агентство ТАСС прозвучавшее в конце августа заявление главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

"Момент для России, действительно, самый что ни на есть подходящий ", — подтверждает в интервью DW профессор Лондонской школы экономики Фаваз Гергез. Он указывает на то, что интерес к российским вооружениям проявляют союзники теряющих влияние в регионе Соединенных Штатов: Саудовская Аравия, Катар и Турция. "Вместо того чтобы демонстрировать единство со своими союзниками в разных регионах мира, администрация Дональда Трампа в последнее время, наоборот, лишь усугубляет противоречия", — считает профессор американо-ливанского происхождения.

Почему растет интерес к российским вооружениям?

Самый яркий пример — Турция, которая, являясь страной-членом НАТО, тем не менее, выразила интерес к покупке российских систем противоракетной обороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в конце августа, что его стране "нужны российские С-400" (зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических. — Ред.), и Анкара хотела бы "приобрести их как можно скорее".

Отношения между США и Турцией испортились после ареста американского пастора Брансона в турецком Измире. В июле американский Конгресс блокировал поставки Турции истребителей F35, которые Анкара уже частично оплатила. "На данный момент существует множество нерешенных споров, (касающихся Анкары и Вашингтона. — Ред.) на национальном, региональном и международном уровнях, что заставляет Турцию искать альтернативные пути для обеспечения своей безопасности", — полагает глава Центра исследований Ближнего Востока при Американском университете в Каире Роберт Мэйсон.

Пока Турция все еще намеревается приобрести российскую военную технику, Саудовская Аравия, похоже, уже окончательно отказалась от этой идеи. В этой связи российские СМИ цитировали доктора военных наук, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, по словам которого, Эр-Рияд "поддался давлению со стороны США".

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А вот Роберт Мэйсон из каирского университета, наоборот, считает, что "если США хотят успокоить своих союзников и противников на Ближнем Востоке, им придется приложить еще больше дипломатических усилий". По некоторым данным, интерес к приобретению российских C-400, кроме Турции, просигнализировали и другие союзники США в регионе — Марокко и Ирак.

Российская С-400 имеет преимущества?

Политические интересы — лишь одна из причин, по которой страны Ближнего Востока хотели бы приобрести российские вооружения. Президент Арабского фонда развития и стратегических исследований, египетский генерал Самир Раджеб в интервью DW отмечает, что страны региона рассматривают российские C-400 как лучшую альтернативу американским противоракетным комплексам Patriot.

"Эта российская техника явно превосходит Patriot в способности поражать цели, находящиеся в малом радиусе, и сбивать сразу несколько боеголовок", — говорит Самир Раджеб. По мнению экспертов, беспокойство Вашингтона может быть вызвано и техническими возможностями российской системы С-400. "Основной причиной недовольства США, по-видимому, является способность российской С-400 отслеживать и уничтожать самолеты на сверхкороткой дистанции и собирать информацию о них в воздушном пространстве", — считает глава Центра исследований Ближнего Востока при Американском университете в Каире Роберт Мэйсон.

Будут ли последствия для союзников США

Между тем США уже предупредили своих союзников о том, что приобретение ими российских вооружений не останется без последствий. Госдепартамент США неоднократно давал понять странам, заинтересованным в закупке российских вооружений и сотрудничестве с РФ в оборонной промышленности, что им могут грозить санкции со стороны Вашингтона.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданоу в июле заявила, что Вашингтон обеспокоен в связи с тем, что приобретение Турцией C-400 "окажется своего рода поддержкой для России".

Ричард Нефью из американского Института Брукингса (Brooking Institut), бывший сотрудник администрации Обамы и эксперт по вопросам санкций, отметил в интервью DW, что, оснащая свой арсенал российскими C-400, союзники США могут столкнуться с техническими проблемами".

"Я исхожу из того, что американские и российские вооружения не являются на сто процентов совместимыми, поэтому бдет нелегко объединить их в одном арсенале", — замечает Нефью. "Но даже если сделки по закупке российских вооружений состоятся, то самая большая проблема, на мой взгляд, будет заключаться даже не в распространении российской военной техники, а в усилении контактов между Россией и этими странами", — отмечает он.

Усиливая свое присутствие на Ближнем Востоке, Москва будет продвигать свою стратегию в регионе, полагает Даниэль Биман, старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики в Институте Брукингса в Вашингтоне. По его мнению, продажа своих вооружений союзникам США — важная часть этой стратегии. "Это способ для России усилить свое влияние, показывая, что Москва, — а не Вашингтон — является ключевым игроком в регионе, и она готова обеспечить безопасность тем, кто решил стать ее другом", — говорит Даниэль Биман.

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