Какую квартиру можно купить за 250 000 евро в Хельсинки, Стокгольме и Таллинне?

Четверть миллиона евро в разных европейских столицах имеют довольно разный покупательский потенциал, пишет Helsingin Sanomat.

Так, в Хельсинки за 250 000 евро можно приобрести двухкомнатную требующую ремонта квартиру с видом на парк в районе Каллио. В Стокгольме в районе Сёдермальм за эти же деньги удастся купить лишь небольшую 24-метровую квартирку. В Лондоне в районе Хакни с такой суммой и вовсе делать нечего.

Зато в Таллинне за 250 000 евро можно стать владельцем 133-метровых апартаментов, к примеру, на Теллискиви.