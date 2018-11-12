Какой вклад самый выгодный?

Такой вопрос чаще всего возникает у потребителя, желающего открыть вклад. Именно поэтому кредитно-сберегательное общество ERIAL решило описать более подробно типы вкладов.

Существует четыре типа вкладов, и потребитель может выбрать подходящий для себя, исходя из своих финансовых предпочтений и условий по каждому вкладу. Ниже приведено описание вкладов, которые можно открыть в кредитно-сберегательном обществе ERIAL.

Надежные вклады с высоким процентом

Сберегательный вклад – 12 % годовых

Сберегательный вклад размещается минимум на 12 месяцев и максимум на 10 лет. По такому вкладу невозможны такие денежные операции как, например, частичное пополнение и частичное снятие сумм, а также снятие основной части вклада и процентов в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег. Как правило, такой тип вклада имеет наиболее высокую годовую процентную ставку. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада начисляются в конце срока договора.

Накопительный вклад – 11 % годовых

Накопительный вклад размещается минимум на 12 месяцев и максимум на 15 лет. Условиями вклада предусмотрены денежные операции, например, пополнения вклада в течение всего срока действия договора. Он подходит тем, кто желает накопить крупную сумму денег на основе регулярного пополнения вклада. При этом в течение всего срока действия договора невозможны такие денежные операции как частичное снятие сумм основной части вклада и процентов. Для получения полной процентной ставки по вкладу деньги должны оставаться в кредитно-сберегательном обществе в течение всего срока действия договора, так как проценты по такому типу вклада пересчитываются и начисляются каждый раз при регулярном пополнении вклада.

Срочный вклад – 10 % годовых

Срочный вклад размещается минимум на 12 месяцев и максимум на 6 лет. По такому вкладу в течение всего срока действия договора невозможны такие денежные операции как частичное пополнение и частичное снятие суммы основной части вклада. В зависимости от условий выплат процентов по данному типу вклада, он подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

Расчетный вклад – 9 % годовых

Расчетный вклад размещается минимум на 12 месяцев и максимум на 20 лет. Этот вид вклада называется универсальным. Он позволяет клиенту управлять своими накоплениями, совершая приходные или расходные денежные операции. Расчетный вклад может быть расходно-пополняемым и расходным. Он предполагает пополнение вклада в любое время (раз в день, раз в неделю, раз в месяц), на любую сумму. Процентная ставка пересчитывается каждый раз при совершении приходных или расходных операций по вкладу. Вывод процентов или частичной/основной суммы производится ежемесячно. Такой тип вклада подходит тем, кто желает получать регулярный дополнительный доход.

ERIAL

Как работает кредитно-сберегательное общество?

Кредитно-сберегательное общество ERIAL – это финансовый кооператив, который принадлежит его членам. Деятельность кооператива направлена на организацию системы финансовой взаимопомощи: вклады принимаются от одних участников и затем используются для выдачи кредитов другим членам общества. Право пользования услугами кооператива имеют только его члены.

Принципы, применяемые для обеспечения гарантий по выданным кредитам в кредитно-сберегательном обществе ERIAL

ипотека на недвижимое имущество (застроенная недвижимость, квартирная собственность, право на застройку);

залог на срочный вклад;

коммерческий залог на основное имущество получателя кредита или иное движимое имущество;

регистровый залог на транспортное средство;

поручительство частного или юридического лица;

иные признаваемые залоги.





Инвестиционная стратегия ERIAL

Кредитно-сберегательное общество ERIAL предлагает самую большую процентную ставку по сберегательному вкладу в Эстонии, которая равна 12 % годовых. Самый часто задаваемый вопрос: как мы смогли предложить такой большой процент? Это стало возможным за счет финансово-инвестиционной стратегии, взвешенной системы анализа и оценки рисков. Таким образом ERIAL и может предложить своим клиентам ставку по вкладу в размере 12 % годовых.

Основные направления по инвестированию ERIAL. Во что инвестирует кредитно-сберегательное общество ERIAL

ERIAL делает надежные инвестиции, вкладывая деньги в активы, которые обеспечивают высокий уровень сохранности средств и высокую доходность.

Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость



Покупка

Продажа

Строительство

Кредитование



Малый кредит

Кредит под залог автомобиля

Кредит под залог недвижимости

Лизинг транспортных средств

Жилищный кредит

Факторинг

ERIAL

ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа

Да, это именно так, ERIAL – кредитно-сберегательное общество нового типа! Эстонское государство известно в мире своими решениями в области информационных технологий. Именно поэтому Эстонию характеризуют как э-государство. ERIAL старается следовать тенденциям в сфере информационных технологий. Вопреки всем известным принципам работы кредитно-сберегательных обществ, услугами ERIAL теперь можно воспользоваться не только в представительствах, но и удаленно, через удобную электронную среду самообслуживания.

Таким образом, все услуги и финансовые продукты ERIAL можно получать на сайте www.erial.ee, не выходя из дома, если воспользоваться ИД-картой или Mobiil-ID. В дальнейшем все новые услуги и финансовые продукты, которые планирует предлагать ERIAL, будут сразу же доступны клиентам через электронную среду самообслуживания. Напоминаем, что для доступа ко всем нашим услугам необходимо быть членом кредитно-сберегательного общества. Для этого требуется пройти простую процедуру регистрации на сайте www.erial.ee либо в одном из наших филиалов.

Как стать клиентом и вступить в общество?

Для вступления в кредитно-сберегательное общество ERIAL необходимо сделать три простых шага.

Шаг 1. Пройти регистрацию. Сделать это можно через интернет-сайт www.erial.ee или придя в наше представительство. При себе необходимо иметь паспорт или ИД-карту.

Адреса представительств:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1-й этаж / отдельный вход с улицы)

Рассмотрение заявки проходит в режиме онлайн. Система обрабатывает информацию и определяет, может ли заявитель стать членом кредитно-сберегательного общества.

Шаг 2. Оплатить вступительный членский взнос. Оплачивается один раз. Размер взноса для физических и юридических лиц составляет 9 евро.

Шаг 3. Оплатить вступительный паевой взнос. Его минимальная величина для физических и юридических лиц составляет 30 евро.

Кто может стать клиентом и вступить в кредитно-сберегательное общество?

Физические лица, достигшие совершеннолетия, постоянно проживающие в Эстонии или имеющие недвижимость на территории страны.

Юридические лица, зарегистрированные в Эстонии.

Какие преимущества дает членство в кредитно-сберегательном обществе?

Возможность открыть вклад и получать по нему наиболее выгодные проценты

Возможность получить кредит на льготных условиях

Возможность пользоваться иными услугами общества

Возможность получить часть прибыли кредитно-сберегательного общества, так как паевой взнос – это инвестиция, приносящая дивиденды ежегодно

ERIAL

Зачем присоединяться?

Сохранение и приумножение

Ежегодно деньги, которые не инвестированы напрямую, подвержены инфляции. Это значит, что на одну и ту же сумму спустя некоторое время вы сможете купить меньше товаров и услуг, чем сейчас. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились, то есть утратили часть своей реальной стоимости. Кредитно-сберегательное общество ERIAL готово предложить своим клиентам гибкие условия и наиболее привлекательные на эстонском рынке проценты по вкладам, что компенсирует инфляцию, а также дает отличную возможность дополнительного дохода и реального заработка.

Финансирование

Также не будем забывать, что у клиентов и членов кредитно-сберегательного общества ERIAL есть возможность получить финансирование на льготных условиях.

Вы можете обратиться за дополнительной информацией в службу поддержки клиентов ERIAL по телефону (+372) 668 4210

Представительства кредитно-сберегательного общества ERIAL

Suur-Ameerika 12 (1-й этаж), Tallinn 10122

Пн.-пт. 10.00-18.00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Tornimäe tn 5 (1-й этаж), Tallinn 10145

Пн.-пт. 10.00-18.00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee

Внимание! Вы имеете дело с финансовой услугой. Перед заключением договора рекомендуем Вам ознакомиться с условиями финансовой услуги, проконсультироваться у специалиста и посмотреть примеры процентной ставки в годовом исчислении!