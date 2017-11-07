Какой ремень безопасности надежнее: двухточечный и трехточечный?

Если в автомобиле мы привыкли использовать ремень безопасности, который проходит диагонально поверх грудной клетки, то в автобусе и самолете мы пристегиваемся ремнем, проходящим только поверх бедер, пишет Lux Express. Является ли первый более надежным чем второй?

Это вопрос, который часто возникает, когда пассажиры в автобусе слышат призыв использовать ремни.

”Для обеспечения безопасности нужно пристегивать себя тем ремнем, какой находится у кресла — это касается как трехточечного, так и двухточечного ремня. При том, что при лобовом столкновении трехточечный ремень обеспечивают безопасность лучше, двухточечный ремень также надежно удерживает человека на сиденье, что и является самым важным с точки зрения безопасности во время происшествия. Поэтому не стоит как-то по-разному относиться к ремням, и если в автобусе есть ремни, то обязательно нужно пристигнуть себя и своего попутчика для обеспечения безопасности”, — напоминает ведущий чиновник правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Так же эксперт превентивного отдела Департамента шоссейных дорог Диана Окас обращает внимание пассажиров на необходимость всегда пристегиваться ремнем безопасности.

”Все пассажиры, находящиеся в автобусе, движутся с ним с такой же скоростью. В случае торможения или столкновения ремни замедляют пассажиров в соответствии с замедлением автобуса. Но не пристегнутые пассажиры продолжают свое движение с той же скоростью, что и была ранее. Например, если автобус ехал со скоростью 85 км/ч, то, в случае резкого торможения или столкновения, пассажир продолжить двигаться со скоростью 85 км/ч до столкновения с чем-либо”, — описывает Окас ситуацию в случае неожиданного торможения или столкновения.

”Резкое изменение скорости означает, что на нее влияет нечто более мощное, чем само ускорение. Но эта большая сила означает и большие повреждения. Подводя итог, в случае аварии пассажир, не воспользовавшийся ремнем, может просто вылететь из автобуса или же врезаться в других пассажиров, и тем самым нанести увечья как себе, так и другим”, — поясняет Окас и подчеркивает, что автобус — такое же средство передвижение, как и автомобиль и поэтому в нем необходимо использовать ремень безопасности.

Двухточечные и трехточечные ремни — что есть что?

Для большинства пассажиров более знакомы трехточечные ремни, которые используются в большинстве автомобилей. Благодаря своей конструкции, они проходят по бедрам и диагонально по грудной клетке, и закрепляют с двух сторон около бедер и со стороны правого или левого плеча. Трехточечные ремни используются в автомобилях на всех сидениях, а также, например, на передних сидениях в автобусах. Они фиксируют человека на сидении так, что его грудная клетка не двигается в сторону удара во время столкновения.

Двухточечные ремни пролегают только поверх бедер и закрепляют по обе стороны от них. Такие ремни используются на пассажирских местах как в автобусах, так и в самолете. Двухточечные ремни фиксируют человека на сиденье, но ограничивают частичное движение верхней части тела — эту роль выполняет находящаяся впереди спинка сиденья или же установленный барьер.

Половина пассажиров не использует ремень безопасности

В ходе международного опроса по вопросам безопасности, который прошел в октябре, были исследованы мнения 5200 пассажиров Lux Express. Исследование показало, что автобусе по своему желанию пристегиваются только 53% эстонских пассажиров, тогда как в автомобиле им всегда пользуются 89%.

”Сегодня во всех наших автобусах установлены ремни безопасности и призыв использовать их есть на билетах, в специальном видеоклипе, который проигрывается при запуске персонального развлекательного устройства, а также к этому призывает и водитель в обращении к пассажирам, которое делается с помощью микрофона перед началом поездки. Несмотря на то, что мы постоянно инвестируем в надежность автобусов и занимаемся повышением квалификации наших водителей, но все же каждый пассажир должен сам использовать свой ремень безопасности. Наша сильное желание заключается в том, чтобы использование ремня безопасности в автобусе было бы столь же естественным, как и в автомобиле”, — пояснил коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик.

Важность использование ремня безопасности в автобусах будет поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре организуют Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращается на то, что помимо профессионализма водителей автобусов, хорошего технического состояния автобусов, соблюдения закона о дорожном движение и верного поведения на дороге, обеспечение безопасности зависит и от пассажира. Во время кампании будет разъясняться важность использование ремня безопасности в автобусах через проведение контрольных рейдов в автобусах и давая возможность пассажирам протестировать влияние ремня безопасности в случае дорожного происшествия.