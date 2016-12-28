В последние десять лет жители Эстонии стали хорошо разбираться в кофе. Любимыми напитками стали различные варианты кофе с молоком, приготовленным на основе эспрессо, значится в пресс-релизе.

Крепкие эспрессо напитки также не уступают им по популярности. Как же разобраться в этих разнообразных видах эспрессо и найти среди них свой любимый кофе?

Как рассказала директор по маркетингу Reval Café Маарья-Трийн Краби, жители Эстонии очень хорошо разбираются в кофе. ”Если в начале 2000-ых посетители кафе не питали особой страсти к эспрессо и предпочитали среди прочего заказывать также фильтрованный кофе, то сейчас популярностью среди клиентов пользуются такие напитки с молоком, приготовленные на основе эспрессо, как кофе латте и капучино, а также эспрессо напитки покрепче, которые всё больше становятся популярными среди жителей Эстонии”, — пояснила Краби.

По мнению представителя эспрессо-машин Saeco Кармо Сахтеля, жители Эстонии так хорошо осведомлены о кофе благодаря тому, что эспрессо-машины стали более доступными.

”В начале столетия эспрессо-машины были скорее предметами класса люкс, не все могли себе позволить её купить. Сейчас же в магазинах предлагаются автоматические эспрессо-машины разного ценового класса, и, благодаря тому, что уровень жизни населения растёт, большинство любителей кофе могут выбрать для себя кофе-машину подходящей цены”, — сказал Сахтель. В зависимости от её функциональности, с помощью современной эспрессо-машины можно приготовить до двадцати различных кофейных напитков.

Директор по маркетингу Reval Café и представитель эспрессо-машин Saeco рассказали, какие виды кофе эспрессо и кофейные напитки с молоком, приготовленные на его основе, наиболее популярны среди жителей Эстонии:

Кофе эспрессо

Эспрессо — настоящий итальянский напиток для кофейных гурманов, который можно приготовить в любой эспрессо-машине. Этот крепкий напиток подаётся в маленькой 30-35 миллиметровой кофейной чашке, его покрывает слой густой шелковистой орехово-коричневой пенки с плотной кремовой текстурой, по которой можно судить о качестве эспрессо. У настоящего эспрессо золотистая кофейная пенка должна быть 3-4 мм.

Ристретто — эспрессо короткого пролива, при приготовлении которого используется почти в два раза меньше воды. 20-25 мл этого сильно концентрированного напитка очень бодрит, так как для его приготовления используется такое же количество эспрессо-бобов, как и при обычном эспрессо, но вполовину меньше воды. Ристретто подаётся в маленькой чашке для эспрессо.

Эспрессо доппио — в народе его ещё называют двойной эспрессо. Этот кофейный напиток сервируют также как обычный эспрессо, но для его приготовления используют двойное количество кофейных бобов. Двойной эспрессо также подаётся в маленькой чашке для эспрессо.

Эспрессо лунго — эспрессо длинного пролива, которого в отличие от обычного эспрессо получается почти в два раза больше, потому как для его приготовления используется в два раза больше количества воды. Слой пенки кофейного напитка лунго также в два раза толще, чем у обычного эспрессо, ристретто или двойного эспрессо. Подаётся лунго в чашке для эспрессо среднего размера.

Крем-кофе (Kaffe creema) — один из самых нежных кофейных напитков на основе эспрессо, для приготовления которого используется такое же количество кофейных бобов, как и при обычном эспрессо, но в разы больше воды, благодаря чему аромат кофе становится мягче. По вкусовым предпочтениям, жители Эстонии из всех кофейных напитков выбирают 100-140 мл крем-кофе, так как его пышная пенка делает вкус кофе для них более привычным.

Кофейные напитки с молоком на основе эспрессо

Капучино — один из самых любимых молочных кофейных напитков среди жителей Эстонии.

Капучино гармонично сочетает в себе эспрессо, молоко и молочную пенку. Треть напитка состоит из эспрессо, треть из молока и последняя треть из пушистой молочной пенки. Традиционно капучино пьют обычно по утрам, так как вечером он может стать причиной бессонницы.

Кофе латте (Caffé latte) — царь кофейных напитков на основе молока, который подходит прежде всего тем, кто предпочитает более лёгкие кофейные напитки. Кофе латте состоит на две трети из горячего молока и на одну треть из молочной пенки.

Флэт уайт (Flat white) — менее распространённый среди жителей Эстонии кофейный напиток с молоком, который очень похож на кофе латте, но количество молока в нём в половину меньше. Если в кофе латте доминирует вкус молока, то в кофейном напитке флэт уайт чётко доминирует вкус кофе, который подчёркивает нежный слой взбитого молока. Этот напиток также сервируется в меньшем количестве — так, если капучино обычно 180 мл, а кофе латте 250 мл, то флэт уайт только 140 мл.