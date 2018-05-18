Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ДВС?

По словам руководителя оптовыми продажами Neste Eesti Урмаса Куузе, в этом году потребители могут заправлять газонокосилки с двигателями внутреннего сгорания как 95-м, так и 98-м бензином. Привычки придется менять в следующем году, когда требования к биотопливу станут жестче.

”Потребители, которые до сих пор заправляли газонокосилки 95-м бензином, смогут использовать это же топливо и в следующем году. Вступившие в силу в мае требования в отношении биотоплива лишь немногим жестче, чем в прошлые годы. Кроме того, действующие сейчас требования не жестче, чем требования производителей садовой техники”, — сказал Урмас Куузе.

”Но вот со следующего года в газонокосилках и прочей садовой технике с бензиновыми моторами придется использовать 98 бензин. Это обусловлено постепенным повышением доли использования биотоплива: сегодня в Эстонии биотопливо должно составлять не менее 3,1% общего объема продаваемого топлива, с 1 января 2019 года 95 бензин должен будет содержать не менее 6,4%, а с 2020 года — не менее 10% биотоплива”, — добавил Куузе.

Использование автомобильного топлива в газонокосилках и другой садовой технике широко распространено. Но Куузе все же советует помнить, что в бытовой канистре топливо не должно храниться дольше 30 дней, поскольку в результате взаимодействия топлива с воздухом его качество неизбежно ухудшается.