Какое содержание мяса в сосисках и сардельках — оптимальное?

Продукты, содержащие ровно 77,7% мяса, соответствуют представлению профессионалов о правильной текстуре и вкусе, значится в пресс-релизе от Maks&Moorits.

Недавно у них вышла новая серия продукции „Lihameistri eri”, в которую входят сосиски, сардельки, а также вареная и копченая колбаса с сыром.

”В последние годы в мясном секторе шла борьба за то, кто сможет добавить в колбасу самое большое количество мяса, но теперь все изменилось”, — отметила руководитель по маркетингу Atria Eesti Мирьям Эндла. ”Серия Lihameister отражает мнение профессионалов о том, какие продукты ели бы они сами”.

”Если делать колбасы и сосиски на 100% из мяса, то пострадает вкус, потому что продукция может быть жесткой и жилистой”, — объяснила Мирьям Эндла. ”По словам наших сотрудников, наилучший результат обеспечивает не максимальное содержание мяса, а разумный баланс, который позволяет сохранить хороший вкус и текстуру. После различных экспериментов в сфере развитии продукции мы пришли к выводу, что оптимальное содержание мяса — 77,7%”.

В рамках серии Lihameister представят также колбасу с самым высоким, по данным специалистов Maks&Moorits, содержанием сыра: в колбасе содержится 77,7% мяса и 18% сыра.