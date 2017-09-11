Каким образом пластик загрязняет питьевую воду

Целлофановые пакеты и различные упаковки из пластика уже давно стали одной из главных проблем, на которую указывают экологи. Пластик загрязняет не только моря и океаны, почву и воздух.

Микроскопические частицы пластика находятся даже в питьевой воде и представляют определенную опасность для здоровья людей. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы на сайте интернет-агентства Orb Media в Вашингтоне.

Насколько опасны частицы пластика в питьевой воде

В ходе исследования были взяты пробы питьевой воды из 150 источников, в том числе водопроводов, колодцев и скважин, в разных городах на пяти континентах. В 83% проб был обнаружен пластик. Самый высокий показатель загрязнения воды микрочастицами пластика — 94% — был зафиксирован в США и в столице Ливана Бейруте. 82% — в Нью-Дели и столице Уганды Кампале, 76% — в Джакарте и 75% — в эквадорском Кито. Самый низкий — 72% — на европейском континенте. Конкретных данных о странах Восточной Европы в исследовании нет.

Если пластик был обнаружен в питьевой воде, то он, наверняка, содержится и в пищевых продуктах, и в детском питании, убеждены эксперты. Они предполагают, что источником загрязнения являются синтетические ткани, текстиль, ковры и дешевая мебель. При этом неизвестно, как частицы пластика попадают в водопроводную воду и с каким риском для здоровья это связано.

Как утверждают эксперты, микрочастицы пластика, которые остаются в человеческом организме, могут быть ядовитыми и служить источником отравления. Биолог Ричард Томпсон из британского Университета в Плимуте в ходе опытов, проводимых на животных, установил, что пластик высвобождает ядовитые химические частицы, а микрофлора кишечника ускоряет этот процесс.

Руководитель исследования Orb Media Шерри Мэйсон считает, что эти данные настораживают. "Если это так влияет на животных, как же можно верить в то, что это не влияет на людей?", — говорит Мэйсон. До сих пор этого никто не знает, уверен Линкольн Фок, ученый-эколог из Гонконгского университета. Исследования, касающиеся пластика и его влияния на здоровье людей, начали проводить лишь совсем недавно, подчеркивает он.

Мир из пластика

Микрочастицы пластика находятся в питьевой воде, которую пьют все: и богатые, и бедные, и горожане, и деревенские жители. Пластик был обнаружен и в бутилированной воде, которая продается в магазинах, и в тех домашних хозяйствах, где используются фильтры для очистки воды. Ситуация усугубляется тем, что этой проблеме пока не уделяется достаточно внимания.

В США, где один из самых высоких показателей загрязнения, например, не существует допустимой нормы содержания частиц пластика в питьевой воде. В странах ЕС, где, согласно результатам исследования, ситуация наиболее благоприятная, по общепринятому стандарту водопроводная вода не должна быть загрязнена ничем.

При этом повсюду, где проводилось исследование, в водопроводной воде все же были обнаружены частицы пластика. "Это исследование показало лишь вершину айсберга. Но оно может вызвать очень серьезную реакцию", — полагает инженер из Бейрута Хуссам Хавва.

Различная реакция людей на наличие пластика в воде

"Это ужасно. Возможно, я преувеличиваю, но если все это находится в воде, которую мы пьем, меня это пугает", — признается 61-летняя Мерседес Норонья из Эквадора. В воде, которая течет из-под крана у нее дома в Кито, тоже были найдены частицы пластика. А Джеймс Нзереко, рыбак из Уганды, не впечатлен результатами исследования. "Мы еще никогда не находили ничего подобного", — заверяет он. Но пробы воды, взятые в деревне, где живет Нзереко, свидетельствуют об обратном.

Не все согласны с результатами исследования. "Проводимые нами тесты не показали наличие повышенного загрязнения пластиком или другими частицами", — заявил пресс-секретарь одного из ведомств, отвечающих за экологию в Лос-Анджелесе. Но при этом в двух из трех проб питьевой воды, взятых в общественных местах, был обнаружен пластик.

В Вашингтоне в 500 миллилитрах питьевой воды, взятой на Капитолии, было найдено 16 микрочастиц пластика — столько же, сколько и в здании федерального агентства по охране окружающей среды. Но, по оценкам чиновников в Нью-Йорке и Вашингтоне, питьевая вода там соответствует всем нормам.

Стиральные машины — источник опасности

Один источник загрязнения питьевой воды микрочастицами пластика уже установлен — это стиральные машины. В результате стирки синтетических материалов образуется около 700 000 микрочастиц пластика. Большинство из них, минуя водоочистительные фильтры, попадают в водопровод. Даже те частицы, которые остаются после процесса очистки воды, оседают в чьих-то домах, констатирует Шерри Мэйсон.

Как показало одно из исследований, проведенное в 2015 году, каждый год от трех до десяти тонн микрочастиц пластика оседают на крышах и улицах Парижа. То, что мы наблюдаем в Париже, показывает, какое количество пластика находится в атмосфере и затем выпадает в виде осадков, сетует Джонни Гаспери, химик-аналитик из Парижского университета.

Наличие пластика в питьевой воде — загадка и для ученых, и для экологов, и для промышленности, указывает Шерри Мэйсон, руководивший исследованием Orb Media: "Люди всегда спрашивали нас: и все это находится в нашей питьевой воде? Никогда бы не подумали, что это так".