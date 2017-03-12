Какие земельные участки покупают и какие дома строят жители Эстонии, Латвии и Литвы

Не только в Латвии, но и в Балтии в целом среди жителей все популярнее становится желание приобрести земельный участок для строительства жилья. Банк DNB в сотрудничестве с компанией по недвижимости "Ober-Haus" обобщил главные показатели по земельным участкам, которые были приобретены в течение последнего года в странах Балтии, отметив как общие, так и отличающиеся тенденции в Латвии, Литве и Эстонии.

Если оценивать выбор места нахождения приобретенных для строительства жилья земельных участков, то желания жителей во всех странах Балтии довольно схожие. К тому же объединяющим фактором при выборе земельных участков под застройку для жителей всех трех стран является развитая окружающая инфраструктура.

Жители Эстонии в основном приобретают землю в Таллинне, на расстоянии от 20 до 30 км от Таллинна, в свою очередь для жителей Литвы это примерно 10 до 15 км от Вильнюса. Жители Латвии в течение последнего года также чаще всего для строительства жилья выбирали районы в окрестностях Риги, недалеко от оживленной жизни в столице. Как свидетельствуют данные "Ober-Haus", в прошлом году в пригородах Риги было приобретено на 23% больше земельных участков, чем в 2015 году.

В Латвии для строительства дома чаще всего приобретают земельный участок площадью от 1200 до 2000 кв.м, в свою очередь на территории Риги — начиная от 600 кв.м. В двух остальных странах Балтии средние показатели площади приобретенных земельных участков меньше. Соответственно в Эстонии — от 900 до 1500 кв.м, а в Литве — от 600 до 1200 кв.м.

Размеры новостроек, возведенных на этих земельных участках, самые большие именно в Литве, где их в основном строят площадью от 160 до 200 кв.м. В Эстонии размеры новостроек чаще всего составляют от 130 до 180 кв.м. Между тем жители Латвии стараются уложиться в площадь от 100 до 150 кв.м, таким образом осознанно пытаясь сократить эксплуатационные затраты. Реже в Латвии строят также и здания площадью до 200 кв.м, но без дополнительных наружных помещений.

"Если взглянуть на рынок недвижимости в Латвии, то увидим, что значительно сократился бум строительства больших и внушительных домов. Вместо этого люди чаще выбирают строительство домов меньшего, а вместе с тем и более экономичного размера. Хотя в Литве это еще нельзя назвать устойчивой тенденцией, но постепенно и там намечается строительства жилья меньшей площади", — говорит Анита Берзиня, член правления и вице-президент банка DNB.

В Литве чаще всего приобретают участки под застройку стоимостью от 30 000 до 60 000 евро. В пригородных районах Эстонии цена земли находится в границах от 40 000 до 90 000 евро. В Латвии, в пригородах Риги земельные участки под застройку приобретают в среднем за 30 000 до 40 000 евро. Одновременно, если инфраструктура в окрестностях земельного участка развита слабо, то и цена ниже. Соответственно, в более престижных районах люди готовы заплатить за приглянувшийся земельный участок намного больше.

"То, что мы обычно видим, как подтверждает и обобщенная "Ober-Haus" информация, — цены на жилье в пригородах Риги сейчас достигли уровня, сопоставимого с затратами на строительство жилья. В связи с этим понятно, что все больше людей отдают предпочтение строительству дома в соответствии со своими пожеланиями, а не покупке уже готового дома. В целом растущий интерес к приобретению земельного участка по более низким ценам, на котором позже будет построен дом, мы начали наблюдать уже в прошлом году.

Однако не всегда у людей было обеспечение для получения финансирования — залог квартиры или другого имущества. Для того чтобы можно было приблизиться к мечте о собственной недвижимости, мы развиваем новый подход к кредитованию земельных участков под застройку — обеспечением для получения финансирования служит приобретенная земля, что для многих жителей значительно облегчает процесс приобретения земли", — продолжает Берзиня.

Во всех трех странах жители начинают осуществление строительства дома в среднем в течение полутора лет после приобретения земли, а само строительство в среднем продолжается год. Самыми популярными строительными материалами в странах Балтии являются легкий бетон и кирпич. При этом в Эстонии и Латвии все большее распространение получают деревянные каркасные здания.