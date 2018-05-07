Какие телефоны эстоноземельцы чаще всего покупают в рассрочку

Согласно статистике Tele2, в первую десятку самых популярных телефонов, приобретенных в рассрочку, входят модели трех известных производителей: Samsung, Huawei и Apple. Причем наибольшим спросом пользуются устройства среднего ценового класса и прошлогодние флагманы.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, большая часть договоров о рассрочке — а это 58% — заключена на 24 месяца, что позволяет клиентам распределять свои расходы на более продолжительный срок.

”Зачастую клиенты предпочитают покупать в рассрочку модели, которые были выпущены год назад и выгодно отличаются хорошим соотношением цены и качества”, — отметила Арон и уточнила, что речь идет, как правило, о телефонах для детей и молодежи. Видимо, этим и объясняется тот факт, что в первой десятке превалируют устройства средней ценовой категории.

”Примерно половина самых популярных телефонов дешевле 300 евро, а пять моделей из первых десяти — это продукция Samsung”, — сказала в заключение директор по продукции Tele2.