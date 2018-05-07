07.05.2018, 15:10

Какие телефоны эстоноземельцы чаще всего покупают в рассрочку

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy A8 2018Foto: Hendrik Osula

Согласно статистике Tele2, в первую десятку самых популярных телефонов, приобретенных в рассрочку, входят модели трех известных производителей: Samsung, Huawei и Apple. Причем наибольшим спросом пользуются устройства среднего ценового класса и прошлогодние флагманы.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, большая часть договоров о рассрочке — а это 58% — заключена на 24 месяца, что позволяет клиентам распределять свои расходы на более продолжительный срок.

”Зачастую клиенты предпочитают покупать в рассрочку модели, которые были выпущены год назад и выгодно отличаются хорошим соотношением цены и качества”, — отметила Арон и уточнила, что речь идет, как правило, о телефонах для детей и молодежи. Видимо, этим и объясняется тот факт, что в первой десятке превалируют устройства средней ценовой категории.

”Примерно половина самых популярных телефонов дешевле 300 евро, а пять моделей из первых десяти — это продукция Samsung”, — сказала в заключение директор по продукции Tele2.

ТОП-10 самых популярных телефонов, купленных в рассрочку в Tele2 за первые месяцы 2018 года:

  • Samasug Galaxy J7 (2017)
  • Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Samsung Galaxy S8
  • Huawei Mate 10 Lite
  • Samsung Galaxy S8+
  • Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Apple iPhone 7 32GB
  • Huawei P9 Lite 2017
  • Huawei P10 Lite
  • Apple iPhone 8 64GB

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина

07.05.2018
- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?

- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.

- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.

- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?

Эти и многие другие темы — в нашем видео!
Подробнее



ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства

07.05.2018
Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Lux Express установит на следующие в Россию автобусы системы слежения

07.05.2018
Автобусная компания Lux Express установит системы слежения на автобусы следующие в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу. Требование по установке систем слежения действует для всех рейсовых автобусов, которые отправляются в города, где пройдут игры, в том числе и в Петербург.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-25% Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
217,50 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина

07.05.2018
В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Подробнее

ФОТО: Смотрите, как будет совсем скоро выглядеть обновленный торговый центр Kristiine

07.05.2018
В начале июня завершается первый этап работ по обновлению торгового центра Kristiine — открываются обновленный атриум, развлекательный центр O’Learys и крупнейший в Эстонии магазин Reserved. Далее реновация ждет коридоры и небольшие арендные площади. Также будет заменена вся система освещения торгового центра, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее

Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой

07.05.2018
Известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о поведении Евгении Медведевой после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Слова Тутберидзе приводит Первый канал.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ