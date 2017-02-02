Какие приемы используют магазины, чтобы вызвать у покупателей желание купить еду

Технолог пищевого производства рассказал Delfi Kasulik, какие приемы используют магазины, чтобы сделать готовую еду настолько привлекательной, чтобы вызвать у покупателей желание ее приобрести.

Руководитель отдела пищевой науки и пищевой технологии Эстонского университета естественных наук Ханнес Моотсе рассказал, что сделать еду более привлекательной для покупателей легче всего с помощью элементарных уловок: красивой сервировки и гарнира.

Foto: Anni Õnneleid

По его словам, когда в магазинах готовая еда стоит в красивой посуде, а не в пластиковых боксах, у покупателей это уже вызывает более положительные чувства. Кроме того, очень важно украшение пищи и добавление гарнира: ”Хватит веточки зелени, дольки паприки или половины яйца. Такие украшения могут оказать большое влияние на покупательское поведение потребителя и его решение, покупать или нет”.

Именно поэтому на охлажденных прилавках с готовой едой добавлен гарнир не только к блюдам, но и вокруг них, чтобы прилавок не выглядел серым и скучным, а привлекал яркими цветами. А вот прилавки с горячей едой свежими овощами украсить нельзя из-за их температуры.

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Foto: Anni Õnneleid

Однако Моотсе отмечает, что такие украшения могут и отпугнуть покупателей, если еда на прилавке выглядит засохшей, а используемые для украшения овощи увяли и выглядят некрасиво. Поэтому магазинам нужно постоянно обновлять внешний вид прилавков с готовой едой.

Часто у продуктовых прилавков используется более приятный или более яркий свет. Он используется для того, чтобы выделить различные продукты и готовую еду, например, овощи и фрукты, торты и пирожные, а это влияет на покупательское поведение.

При этом Моотсе не верит, что внешний вид готовой еды пытаются улучшить с помощью красителей: ”В Эстонии давление со стороны потребителей на здоровую и качественную еду настолько велико, что ни одна розничная сеть не занимается этим”. По его словам, самый большой эффект привлекательности еде придает освещение и то, как все расставлено на продуктовых прилавках.

Foto: Anni Õnneleid

Моотсе добавляет, что уже упакованные в пластиковые коробочки блюда сложно сделать привлекательнее с помощью вышеупомянутых приемов. Здесь важную роль играет внешний вид упаковки: чем лучше и привлекательней ее дизайн, тем выше вероятность, что покупатель решит приобрести эту готовую еду.

В заключение: магазины привлекают потребителей к прилавкам с готовой едой с помощью освещения и гарнира, а к уже упакованной еде — с помощью внешнего вида упаковки.