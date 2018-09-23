23.09.2018, 20:50

Какие ПИН-коды — самые распространенные? Если у вас такой, срочно поменяйте!

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rus.delfi.ee
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Swedbank
Foto: Ilmar Saabas

Многие базы данных паролей взламывают, поэтому нужно обдумать смену распространенных ПИН-кодов на более сложные, пишет independent.co.uk.

Математически при выборе ПИН-кода возможно 10 000 разных комбинаций, но 26,8% людей используют такой пароль, который входит в число самых популярных ПИН-кодов.

Самые популярные четырехзначные коды — 1234 и 1111.

Меньше всего используются, например:

7063 — 0.001131%
6093 — 0.001131%
6827 — 0.001101%
8067 — 0.000744%

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