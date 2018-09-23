Какие ПИН-коды — самые распространенные? Если у вас такой, срочно поменяйте!

Математически при выборе ПИН-кода возможно 10 000 разных комбинаций, но 26,8% людей используют такой пароль, который входит в число самых популярных ПИН-кодов.

Самые популярные четырехзначные коды — 1234 и 1111.

Меньше всего используются, например:

7063 — 0.001131%

6093 — 0.001131%

6827 — 0.001101%

8067 — 0.000744%